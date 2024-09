Dąbrowska: Kredyt 0 procent, czyli deweloperzy walczą o budżet

PSL walczy o wyjście z twarzą z pomysłu kredytu mieszkaniowego 0 proc. Teraz chodzi już tylko o to, by ludowcy mogli mówić, że nie ponieśli porażki, w czym z całych sił przeszkadza im Polska 2050 – najbliższy koalicjant.

Reklama

Wróg, najgorszy wróg, koalicjant z PSL

Leszek Miller ukuł kiedyś słynną gradację relacji politycznych: wróg, najgorszy wróg, koalicjant. Ta zasada jak ulał pasuje do sytuacji, w której minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (PL 2050) najpierw ucieszyła się, że na kredyt 0 proc. w budżecie przeznaczono „okrągłe 0 zł”, a potem, upomniana przez premiera Tuska, sprecyzowała „z chirurgiczną precyzją”: „Czy w budżecie na 2025 r. są wydzielone pieniądze na kredyt 0 proc.? Nie, nie ma ich. Czy mogą być? Tak, jeśli zostałaby uchwalona ustawa o kredycie 0 proc. Wówczas rząd mógłby sfinansować ten program z rezerwy na mieszkalnictwo” – napisała na portalu X. A żeby ustawa przeszła, potrzebne byłoby wsparcie całej koalicji, albo przekonanie PiS. Kredytu 0 proc. nie poprze Lewica ani PL 2050. Mino że prezes PSL argumentuje, że „chęć posiadania własnego mieszkania jest bardzo duża, i to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Mamy tradycję dążenia do własności mieszkaniowej”. Ale odpowiedź Szymona Hołowni jest jednoznaczna: „tego kredytu nie będzie, bo Polska 2050 go nie poprze”.

Czy w budżecie są pieniądze na obietnicę wyborczą?

W tej sytuacji minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk z PSL, koordynujący prace nad ustawą, postanowił zapewnić, że „wydatki na kredyt 0 proc. są już wstępnie rozpisane, w pierwszym roku funkcjonowania programu to około 500 mln zł” – jak zapowiedział w TVP Info we wtorek. Na program oryginalnie miało być przeznaczone w perspektywie lat ok. 20 mld zł. Deklarowane przez ministra 500 milionów to z perspektywy wydatków budżetowych drobna suma. Przy dobrych wiatrach wystarczyłoby to na ok. 1000 mieszkań. Co jak na ogromną chmurę potrzeb mieszkaniowych obywateli jest naprawdę słabiutkim deszczykiem, mżawką zaledwie.