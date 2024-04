Silny wiatr uszkodził także na Podhalu budynki mieszkalne i gospodarcze. Najwięcej tego typu zdarzeń – około 80 – odnotowano w Zakopanem i okolicach – podaje TVN24.

Uszkodzone zostały także linie energetyczne. W niektórych miejscowościach doszło do przerw w dostawie energii elektrycznej.

Śląsk: Silny wiatr powalił drzewa i doprowadził do awarii prądu

Trudna sytuacja była także na Śląsku. Spośród ponad 200 zdarzeń związanych z silnym wiatrem najczęściej strażacy interweniowali na południu regionu: w Bielsku-Białej, a także w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Strażacy usuwali między innymi przewrócone przez wiatr drzewa oraz zabezpieczali uszkodzone elementy elewacji.

W wyniku wichury, do niektórych odbiorców na południu regionu w poniedziałek wieczorem nie docierał prąd. Do części odbiorców dostawy mogą zostać przywrócone dopiero we wtorek.