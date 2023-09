Nagroda Nobla 2023. Laureaci otrzymają o milion więcej

W ostatnich latach finansowa wartość Nagrody Nobla była kilkakrotnie zmieniania. W 2012 roku z powodu kryzysu wypłatę dla laureatów tego prestiżowego wyróżnienia obniżono z 10 do 8 mln koron, ponieważ Fundacja Nobla chciała wzmocnić swoje finanse.

Później kwota nagrody została podniesiona - najpierw do 9 milionów koron w 2017 roku, a następnie do 11 milionów koron w roku 2020, co oznaczało powrót do stanu sprzed 2012 roku. Fundatorzy Nagród Nobla poinformowali teraz, że w tym roku zwiększają kwotę, by odzwierciedlić silniejszą sytuację finansową Fundacji.

"Jednak w ciągu ostatniej dekady korona szwedzka straciła około 30 proc. swojej wartości w stosunku do euro, co oznacza, że ostatni wzrost wysokości nagrody nie sprawi, że zwycięzcy spoza Szwecji poczują się znacznie bogatsi" - pisze agencja Reutera.

W 2013 roku, Nagrody Nobla za osiągnięcia w nauce, literaturze oraz na rzecz pokoju, po raz pierwszy przyznane w 1901 roku, były warto ok. 1,2 mln dolarów, mimo obniżenia kwoty nagrody do 8 mln koron.