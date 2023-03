Według kolumbijskiego rządu, hipopotamów jest obecnie od 130 do 160 i rozprzestrzeniły się one daleko poza dawne ranczo Escobara Hacienda Napoles, gdzie zaczynały jako populacja składająca się tylko z jednego samca i trzech samic.

Pierwotne hipopotamy były częścią kolekcji egzotycznych zwierząt, które Escobar zgromadził w latach 80-tych na swoim ranczu około 250 kilometrów od Medellin. Po jego śmierci w 1993 roku, władze przeniosły większość innych zwierząt, ale nie hipopotamy, ponieważ ich transport był zbyt skomplikowany.

od tego czasu zaczęły się one szybko rozmnażać, rozszerzając swój zasięg wzdłuż dorzecza Magdaleny, a teraz stanowią zagrożenie dla środowiska i niepokoją okolicznych mieszkańców - twierdzą władze.

Wyniki analiz opublikowane w magazynie "Nature" wskazują, że ich liczba może wzrosnąć do 1500 sztuk w ciągu dwóch dekad.

Władze próbowały kontrolować ich populację za pomocą kastracji i podawania rzutek ze środkami antykoncepcyjnymi, Ale działania te zakończyły się ograniczonym sukcesem.

Obecnie plan zakłada przeniesienie ok. 70 hipopotamów do naturalnych sanktuariów w Indiach i Meksyku - powiedział gubernator prowincji Antioquia, gdzie znajduje się Hacienda Napoles

Dlaczego Indie i Meksyk?

60 hipopotamów trafi do Indii, a 10 do Meksyku. Gubernator Anibal Gaviria wyjaśnił w wywiadzie dla kolumbijskiego radia Blu Radio, że chodzi o przeniesienie hipopotamów z kraju, który nie jest ich naturalnym środowiskiem, do innego, który również nie jest ich naturalnym środowiskiem.

Celem było "zabranie ich do krajów, w których te instytucje mają zdolność do przyjęcia ich, a także do (umieszczenia) ich odpowiednio i kontrolowania ich reprodukcji" - powiedział Gaviria.

- Wysłanie hipopotamów z powrotem do ich ojczystej ziemi w Afryce było niedopuszczalne - dodał. - Ich transport do Afryki groziło zrobieniem więcej szkody niż pożytku, zarówno dla samych hipopotamów, jak i lokalnego ekosystemu - tłumaczy Maria Angela Echeverry, profesor biologii na Uniwersytecie Javeriana

- Za każdym razem, gdy przenosimy zwierzęta lub rośliny z jednego miejsca na drugie, przenosimy również ich patogeny, ich bakterie i ich wirusy. I możemy przynieść nowe choroby do Afryki, nie tylko dla hipopotamów, które są tam na wolności, ale nowe choroby dla całego afrykańskiego ekosystemu, który nie ewoluował z tego typu chorobami - dodała.

Oprócz zmniejszenia liczby hipopotamów w Kolumbii, władze mają nadzieję nauczyć się, jak zarządzać pozostałą populacją, która jest uznawana za potencjalną atrakcję turystyczną.