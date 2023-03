Mieszkańcy Giżycka zaoszczędzą na przejazdach: do miasta wraca bezpłatna komunikacja. Od 1 marca przejazdy miejskimi autobusami w granicach miasta i gminy Giżycko są darmowe. Ma to przyczynić się do zwiększenia popularności miejskiego transportu i zachęcić mieszkańców do pozostawiania w garażach prywatnych samochodów.