Jeszcze w 1996 r. prezydent Bill Clinton podpisał ustawę, która definiowała małżeństwo jako związek między mężczyzną a kobietą, ale w 2015 r. Sąd Najwyższy zalegalizował małżeństwa między osobami tej samej płci. Dziś akceptacja małżeństw gejowskich sięga powyżej 70 proc., podobnie jak akceptacja osób utożsamiających się ze środowiskami LGBT. Inna niż hetero orientacja seksualna nie jest już tematem skandalu w przypadku kandydatów na wybieralne stanowiska, ale przedmiotem pozytywnych doniesień o przełamywaniu barier, świadczącym o postępie w świadomości społecznej Amerykanów.

W tym roku po bezprecedensowej decyzji zdominowanego przez konserwatywnych członków Sądu Najwyższego, który wycofał orzeczenie z 1972 r. legalizujące aborcję we wczesnych stadiach ciąży, aktywiści i demokraci zaczęli się obawiać, że taki sam los czeka prawo do zawierania małżeństw dla osób tej samej płci oraz inne wolności obywatelskie zalegalizowane na mocy orzeczeń SN.

Szczególny niepokój wywołały słowa sędziego Clarence’a Thomasa, który sugerował w swojej opinii prawnej, że „Sąd Najwyższy powinien ponownie rozpatrzyć swoje poprzednie orzeczenia dotyczące praw obywatelskich”. – Sąd ma obowiązek „poprawić błędy” swoich poprzedników, którzy m.in. ustanowili ogólnokrajowe prawo do antykoncepcji w 1965 r. oraz prawo do związków osób tej samej płci w 2015 r. – powiedział Thomas.

Opinia sędziego Thomasa postawiła w stan alarmu zwolenników równouprawnienia w kwestiach małżeństwa w całym kraju. Obecnie 35 stanów ma lokalne przepisy, zakazujące małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci, które weszłyby w życie, gdyby SN wycofał swoją wcześniejszą decyzję o legalizacji tych związków – wynika z danych Movement Advancement Project, organizacji non profit, która broni praw środowisk LGBT.

W obronie praw obywatelskich par stanęli jednak ustawodawcy, którzy na poziomie federalnym podjęli inicjatywę zachowania prawa do małżeństwa dla osób tej samej płci oraz tych reprezentujących różne rasy w prawie federalnym. Tym drugim SN otworzył drogę do stawania na ślubnym kobiercu już w 1967 r., ale ten przywilej też do tej pory nie został przypieczętowany prawem federalnym, choć stał się normą społeczną. Dziś związki i małżeństwa między osobami różnych ras nie są ani rzadkością, ani nie budzą kontrowersyjnych reakcji, tak jak to było jeszcze ponad pół wieku temu. Aż 94 proc. Amerykanów popiera małżeństwa mieszane, w porównaniu z 4 proc. w 1958 r.

Po decyzji SN w sprawie aborcji obrońcy praw mniejszości rasowych zaczęli podzielać obawy środowisk LGBT, że i ich przywileje mogą zostać cofnięte. – [Czerwcowa decyzja SN w sprawie aborcji] uświadomiła nam, że to, co myśleliśmy, że jest prawem, i na czym ludzie polegali i budowali swoje życie, wcale nie jest tak pewne w oczach SN jak w oczach reszty Ameryki – mówi cytowana przez BBC News Cathryn Oakley z Human Rights Campaign.

W ubiegłym tygodniu Izba Reprezentantów zatwierdziła Respect for Marriage Act, który wcześniej przeszedł przez Senat. – Zatwierdzenie Respect for Marriage Act – znaczną większością głosów – da spokój ducha milionom par LGBTQUI+ oraz parom międzyrasowym i ochronę ich przywilejów, do których mają prawo – powiedział prezydent Joe Biden, który ma podpisać ustawę.

Do głosów demokratów dołączyło 39 republikańskich kongresmanów.

Respect for Marriage Act kasuje Defense of Marriage Act z 1996 r., który zakładał, że związek małżeński dotyczy wyłącznie kobiety i mężczyzny. Na jego podstawie rząd federalny uznaje za legalne związki między osobami tej samej płci oraz różnych ras. Stany, które nie uznają małżeństw gejowskich, nie będą zmuszone do wydawania tego rodzaju aktów małżeństwa, ale będą zobowiązane do honorowania małżeństw zawartych w innych stanach, które uznają je za legalne. Teraz, nawet jeżeli SN chciałby wycofać się z decyzji z 2015 r. legalizującej małżeństwa gejowskie czy tej z 1967 r. legalizującej związki między osobami różnych ras, to zmiana ta będzie miała znacznie ograniczony zasięg.