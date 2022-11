W połowie czerwca ubiegłego roku do szpitala w Świdnicy w woj. dolnośląskim zgłosiła się 33-letnia Anna, która zaczęła źle się czuć, będąc w 19. tygodniu ciąży. Lekarze stwierdzili ciążę obumarłą, jednak zamiast zrobić cesarskie cięcie, podali jej oksytocynę i kazali rodzić martwe dziecko. Wdała się sepsa, a kobieta zmarła.

Reklama

Zdaniem jej męża sposób postępowania lekarzy może mieć związek z atmosferą po zaostrzeniu prawa aborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny, które weszło w życie w styczniu ubiegłego roku, a m.in. ten przypadek zostanie zaprezentowany w przyszły czwartek w Parlamencie Europejskim. Odbędzie się tam wysłuchanie publiczne przed dwoma komisjami europarlamentu, dotyczące „konsekwencji de facto zakazu aborcji w Polsce”. Jednym z inicjatorów wysłuchania jest Robert Biedroń z Lewicy, przewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Listę rzekomych ofiar wyroku TK ma przedstawić mec. Kamila Ferenc, prawniczka Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA).

Orzeczenie TK negatywnie wpłynęło na dostępność badań prenatalnych, a nawet traktowanie pacjentek na oddziałach ginekologiczno-położniczych Kamila Ferenc z Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Dotąd w mediach najgłośniej było o dwóch takich przypadkach. Pierwszy dotyczył Izabeli z Pszczyny w woj. śląskim z września ubiegłego roku, która zgłosiła się do szpitala z żywą ciążą z powodu odpłynięcia płynu owodniowego. Lekarze mieli czekać z opróżnieniem jamy macicy do czasu obumarcia płodu, a w efekcie doszło do sepsy i kobieta zmarła. W wysłuchaniu w PE ma zresztą uczestniczyć szwagierka zmarłej kobiety.

Drugi szeroko omawiany w mediach przypadek dotyczył Agnieszki z Częstochowy, która w styczniu tego roku zmarła, jak uważa jej rodzina, na skutek zbyt późnego usunięcia martwych płodów.

Reklama

Jednak podobnych przypadków mogło być więcej. Oprócz Anny ze Świdnicy chodzi o podobną sprawę Justyny z Wodzisława Śląskiego, w której przypadku lekarze też mieli zwlekać z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia i czekać, aż kobieta urodzi naturalnie. FEDERA chce też omówić w Brukseli przypadki Marty z Katowic i Dominiki z Niska w woj. podkarpackim. Pierwsza zmarła razem z dzieckiem, bo według jej męża nie postawiono właściwej diagnozy, druga – już po urodzeniu zdrowego synka, bo lekarze mieli zwlekać z cesarskim cięciem.

Zdaniem Kamili Ferenc wyrok TK wpłynął na zachowanie lekarzy, którzy obawiają się wszystkich działań, które mogą zostać zakwalifikowane jako aborcja. – Nie przerywają ciąż pozamacicznych albo zagnieżdżonych w bliznach po cesarskim cięciu, choć nie będzie z nich żywych urodzeń, a zagrażają życiu kobiety. Obawiają się nawet usunięcia ciąży obumarłej – mówi. – Działa tu efekt mrożący, wynikający z restrykcyjnego prawa aborcyjnego oraz wyroku, który tylko to pogłębił – dodaje.

O tym, że dochodzi obecnie do naruszeń praw ciężarnych pacjentek, może świadczyć też rządowe sprawozdanie o skutkach wykonania tzw. ustawy aborcyjnej w ubiegłym roku, które właśnie wpłynęło do Sejmu. Zawarto w nim rozdział o działaniach podejmowanych przez rzecznika praw pacjenta. Wynika z niego, że rzecznik interweniował w sprawie pacjentek, którym odmawiano aborcji tuż przed wejściem w życie wyroku TK, a także w sprawach Izabeli z Pszczyny i Anny ze Świdnicy. Jak wynika ze sprawozdania, w tym drugim przypadku „postępowanie zakończyło się stwierdzeniem naruszenia prawa pacjentki do świadczeń zdrowotnych, prawa do poszanowania intymności i godności oraz prawa do informacji o stanie zdrowia”.

Zdaniem mec. Ferenc skutkami wyroku TK nie są tylko śmiertelne przypadki. – Orzeczenie negatywnie wpłynęło na dostępność badań prenatalnych, a nawet traktowanie pacjentek na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Na świat przychodzi dużo więcej ciężko chorych dzieci, które umierają zaraz po porodzie. Wszystko to wiąże się obciążeniem psychicznym dla wielu kobiet – dodaje.