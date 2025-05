Komendant główny policji podjął ważną decyzję. To pokłosie tragedii na warszawskiej Pradze

Policjanci muszą wiedzieć, w kogo celują

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” niedługo po zdarzeniu, „pierwsi zlecenie dostali policjanci po cywilnemu, jednak szybciej przyjechali na miejsce policjanci umundurowani”. Kolejność okazała się kluczowa.

- Elementarną zasadą jest to, że kiedy dyżurny wysyła patrol do wsparcia, to uprzedza kto przyjedzie, np. że będą to dwaj wywiadowcy po cywilnemu” - wskazuje nam jeden z naszych rozmówców. Co jednak jeżeli istotnie „cywile” byli pierwsi na miejscu, a partol w mundurach tego się nie spodziewał?

- Cel musi być „ściśle określony i zidentyfikowany” - to jest wbijane w głowy policjantom na każdym szkoleniu, poczynając od początkowego. W tej sytuacji tego nie było – mówił „Rz” doświadczony oficer formacji.