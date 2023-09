Kamil Kołsut: Pędzą bez myśliwców. Co różni siatkarzy i piłkarzy z Polski

Niewykluczone, że najważniejszymi scenami z transmisji finału mistrzostw Europy, podczas którego nasza reprezentacja pokonała w Rzymie broniących tytułu Włochów 3:0, nie był jeden z asów serwisowych Norberta Hubera, żadne z potężnych zbić Wilfredo Leona ani nawet któryś z ataków Aleksandra Śliwki. Kluczowe wydarzenia działy się raczej w kwadracie dla rezerwowych. Tam kumulowała się dobra energia i trwał doping, który serwowali zmiennicy.

Widzieliśmy, że są drużyną - nazywaną czasem w siatkarskiej bańce „gangiem Łysego”, czyli kapitana Bartosza Kurka - choć niełatwo o jedność, kiedy mecze z pozycji rezerwowego lub nawet kibica muszą oglądać zwycięzcy Ligi Mistrzów i wielokrotni medaliści największych imprez. Taki układ mógłby się wydawać receptą na mieszankę wybuchową. Selekcjoner Nikola Grbić stworzył jednak grupę ludzi, która wie, że dla dobra wspólnoty należy schować ego do kieszeni. To znana prawda, że do reprezentacji nie powołuje się najlepszych, tylko najlepiej pasujących do drużyny.

Dlaczego polska siatkówka jest potęgą

Polacy razem zwyciężają i ponoszą porażki - choć za kadencji Serba to rzadkość, skoro byli górą a 40 z 46 meczów o stawkę, co w ciągu kilkunastu miesięcy zwieńczyli złotem i brązem Ligi Narodów, wicemistrzostwem świata oraz mistrzostwem Europy - a także wspólnie się bawią. Nie potrzebują elektrowstrząsów wywoływanych wywiadem kapitana ani zdjęć ze wspólnej kolacji tuż po tym, gdy ten kapitan oskarżył kolegów o niedostatki charakteru.