Będą zmiany w prawie geodezyjnym. Czy zapobiegną paraliżowi inwestycji w wielu powiatach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak tłumaczy projektodawca, nowelizacja ma na celu rozwiązanie problemu, który zasygnalizowali starości. Chodzi o art. 53b ust. 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego określający termin przejściowy, w którym starostwa muszą ukończyć prace nad utworzeniem elektronicznych baz danych tworzących mapę zasadniczą. Zgodnie z sugestiami samorządów termin zostanie wydłużony z 31 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.

Jak mówi „Rz” mec. Kamil Kłosiński z kancelarii SWK Legal, Ministerstwo Rozwoju i Technologii dostrzegło na podstawie informacji zebranych przez głównego geodetę kraju, że cyfryzacja danych przestrzennych (w tym zasobu geodezyjnego) nie przebiega tak szybko, jak to początkowo zakładano. – Do końca 2024 r. ok. 40 proc. powiatów nie zdąży ze stworzeniem cyfrowych baz danych informacji przestrzennej. Sprawiłoby to, że od 1 stycznia 2025 r. nie byłoby w takich powiatach możliwości np. uzyskania kopii mapy zasadniczej do celów projektowych, a tym samym niemożliwe byłoby np. sporządzenie projektu budowlanego czy budowa sieci i przyłączy – tłumaczy mec. Kłosiński.

Cyfrowe bazy danych informacji przestrzennej: tylko 232 powiaty są gotowe

Jak informuje resort rozwoju, do 12 czerwca 2024 r. bazy danych zostały utworzone w pełni w 232 powiatach, baza danych ewidencji gruntów i budynków – w 325 powiatach; baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – w 265 powiatach; baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 – w 275 powiatach, a baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych – w 377 powiatach. Oznacza to, że gdyby nie wprowadzona zmiana, w wielu powiatach procesy inwestycyjno-budowlane od 1 stycznia 2025 r. po prostu nie mogłyby być realizowane.

Termin na utworzenie wszystkich baz zostanie przesunięty do końca 2027 r.

– Byłby to także problem z punktu widzenia ostatniej nowelizacji planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach reformy założono, że po obecnym okresie przejściowym dane przestrzenne tworzone w oparciu m.in. o informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i usług powiązanych stanowić będą część aktów planowania przestrzennego. Brak funkcjonowania takich usług w 40 proc. starostw w całym kraju uniemożliwiałoby tworzenie planów miejscowych na takim obszarze – wyjaśnia mec. Kłosiński.