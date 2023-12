7 grudnia 2023 r. po burzliwych obradach, radni miasta stołecznego Warszawy zdecydowali, że od lipca 2024 r. w mieście zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu.

Instytut Ordo Iuris zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego, aby ten uchylił uchwałę. W swoim wniosku Instytut podnosi, że przyjęte regulacje naruszają liczne prawa i wolności gwarantowane w ustawie zasadniczej, w szczególności wolność przemieszczania się, prawo do własności, wolność wyboru zawodu i miejsca pracy, prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do ochrony zdrowia, prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa czy prawo rodziny do szczególnej pomocy państwa.

Zastrzeżenia dotyczą również przebiegu konsultacji społecznych. Podniesiono również, że uchwała w sposób nieprecyzyjny określa granice Strefy Czystego Transportu i w sposób sprzeczny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wskazano też, że uchwała nie określiła sposobu organizacji ruchu, który jest wymagany przy wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu.



Instytut przypomina, że wojewoda mazowiecki ma 30 dni od przedłożenia mu uchwały na stwierdzenie jej nieważności. Może również zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, który może wówczas skargę albo oddalić i utrzymać w mocy uchwałę, albo uchylić zaskarżony akt prawny.