Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o doręczeniach elektronicznych. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie okresu przejściowego od stycznia do grudnia 2025 r. W tym czasie wciąż doręczenia pocztowe oraz za pośrednictwem ePUAPu (lub innych podobnych systemów w danej dziedzinie administracji) będą równorzędne z rejestrowanym doręczeniem elektronicznym (usługa, która ma być cyfrowym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru).

E-Doręczenia. Rząd planuje kampanię informacyjną o nowym narzędziu

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji „W tym okresie zostanie przeprowadzona szeroka kampania informacyjna w celu promocji e-Doręczeń, w szczególności wśród pracowników jednostek samorządów terytorialnych, oraz wsparcie szkoleniowe w zakresie obsługi e-Doręczeń(...). W celu upowszechnienia korzystania z e-Doręczeń kampania informacyjna zastanie również skierowana do obywateli, co podniesie ich świadomość o nowym narzędziu, z którego będą mieli możliwość korzystać w kontaktach z podmiotami.”

Z szacunków resortu cyfryzacji wynika bowiem, że na odpowiednie wdrożenie nowego sposobu korespondencji potrzeba około roku. Dla prawidłowego funkcjonowanie e-Doręczeń ważna jest również cyfryzacja obiegu dokumentów wewnątrz urzędów oraz pomiędzy jednostkami administracji. W przeciwnym razie bowiem wciąż będzie on papierowy, a jedynie w ostatnim momencie przemieniany na cyfrowy. Może to prowadzić do kontynuowania przypadków drukowania cyfrowych dokumentów w celu ich podpisania, lub odwrotnie, skanowania dokumentów papierowych w celu wprowadzenia do systemu. Zarówno informatyzacja obiegu dokumentów, jak i korespondencji z interesariuszami wpisuje się w przewodnią koncepcję ogłoszonej w poniedziałek „Strategii Cyfryzacji Polski”. Zakłada ona, że do 2025 r. wszystkie sprawy urzędowe będą załatwiane elektronicznie.