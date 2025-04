Apel do premiera Donalda Tuska ws. Centralnego Rejestru Umów. „To będzie atrapa przejrzystości"

Organizacje: w Rejestrze nie zostanie ujawnionych ok. 70 proc. umów

To nie podoba się 44 organizacjom, które wystosowały w tej sprawie apel do premiera Donalda Tuska. Wskazują w nim, iż pomimo deklaracji zwiększania przejrzystości przez rząd, w resorcie finansów podjęto decyzję o aż 20-krotnym podwyższeniu progu wartości umów ujawnianych w Rejestrze – z 500 zł do 10 000 zł netto.

W apelu powołano się na badania przeprowadzone przez Instytut Finansów Publicznych i Sieć Obywatelską Watchdog. Wynika z nich, iż w przypadku wprowadzenia progu 10 000 zł, w Rejestrze nie zostanie ujawnionych ok. 70 proc. umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zdarzają się jednostki, gdzie na 1000 zawieranych umów jedynie 76 trafiłoby do Rejestru.

„Jak przeciętny obywatel ma zaufać państwu, jeżeli budowany system w wielu samorządach i innych jednostkach finansów publicznych pokaże tylko niewielką liczbę umów. To będzie pozór, a wręcz atrapa przejrzystości” – piszą autorzy apelu i podkreślają: „Apelujemy o niezwiększanie progu wartości umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, które będą musiały być ujawnione w Centralnym Rejestrze Umów”.