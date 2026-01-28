Aktualizacja: 28.01.2026 10:57 Publikacja: 28.01.2026 10:28
Przedstawiciele „Solidarności” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury pikietowali 27 stycznia przed gmachem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Foto: facebook.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc
Przedstawiciele „Solidarności” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury pikietowali we wtorek przed siedzibą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przeciwko likwidacji wyspecjalizowanego Działu Funduszy Zewnętrznych i zwolnieniu pracowników tego zespołu.
Wiceprzewodniczący „S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Dariusz Kadulski przypomina, że dział ten przez 18 lat pozyskiwał środki finansowe na projekty dla całego wymiaru sprawiedliwości. – Z tych pieniędzy zostało przeszkolonych kilkadziesiąt tysięcy sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów, urzędników. W praktyce wszyscy sędziowie w Polsce korzystali z materiałów stworzonych przez DFZ – podkreśla Kadulski.
Jego zdaniem, decyzja dyrekcji KSSiP o likwidacji tego działu i przekazaniu jego zadań do firm zewnętrznych jest absolutnie niezrozumiała, zarówno ze względów merytorycznych, i czysto ludzkich. – Szkoła pozbywa się lekką ręką doświadczonych pracowników, a zarazem ludzi o dość unikalnych kompetencjach. Po prostu wręczono im wypowiedzenia, nie oferując im żadnego wsparcia – mówi wiceprzewodniczący sądowniczej „S”.
– Outsourcing części menedżerów wydaje się lekiem na całe zło. A to nieprawda. To w jednym obszarze może i działa, ale w innych z pewnością nie. Problem z zapewnieniem sprawnej obsługi wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych z Funduszu Sprawiedliwości pokazał, jak ważne jest dysponowanie zapleczem własnej wykwalifikowanej kadry oraz że outsourcing nie tylko jest mniej rentowny, ale nie daje tych samych korzyści – zawraca uwagę Kadulski.
Kierownictwo KSSiP decyzję o likwidacji Działu ds. Funduszy Zewnętrznych (jest przewidziana na pierwszy kwartał 2026 r.), tłumaczy „zmianą podejścia do realizowania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych”. Jak wyjaśniono w komunikacie z 22 stycznia, "priorytetem Szkoły staje się udział w programach zewnętrznych realizowanych w partnerstwie, w którym ciężar organizacyjny i administracyjny spoczywać będzie na zewnętrznym podmiocie, natomiast nasz wkład koncentrować się będzie na zapewnieniu wysokiej jakości wsparcia merytorycznego".
Tuż przed wtorkową pikietą Michał Kwiatkowski, zastępca dyrektora ds. organizacyjnych KSSiP wydał nowy komunikat, w którym zapewnił, że „podjęta decyzja o zakończeniu współpracy z grupą pracowników wynika wyłącznie z pełnej likwidacji Działu do Spraw Funduszy Zewnętrznych, co jest elementem nowego podejścia Szkoły do finansowania działalności z tych źródeł”.
Jak dodał, „proces ten ma charakter strukturalny i dotyczy stanowisk w obrębie likwidowanej jednostki, bez względu na staż pracy, funkcję czy przynależność do jakichkolwiek organizacji”.
