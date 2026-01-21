Ruch prokuratury w sprawie Małgorzaty Manowskiej. Jest nowe śledztwo dotyczące Trybunału Stanu

Trwa pat w sprawie uchylenia immunitetu I prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Batalia w tej sprawie toczy się od lipca ubiegłego roku i toczy się na dwóch frontach. Pierwszym z nich jest sam Sąd Najwyższy. Drugim zaś jest Trybunał Stanu, którego Manowska jest przewodniczącą. O uchylenie immunitetu I prezes SN stara się prokuratura, która zamierza ścigać ją pod trzema zarzutami, w tym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Czego dotyczy nowe śledztwo

Tymczasem we wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącą Trybunału Stanu, czyli Małgorzatę Manowską. Mowa o czynie z art. 231 § 1 k.k. w związku z art. 12 § 1 k.k., za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Z informacji przekazanych przez prok. Piotra Skibę, rzecznika warszawskiej prokuratury okręgowej wynika, że niedopełnienie obowiązków miało mieć miejsce w okresie od 12 maja do 25 czerwca ubiegłego roku i polegało na niezwołaniu posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, mimo pisemnego wniosku uprawnionych członków trybunału wraz z projektem przebiegu obrad. W maju ubiegłego roku kilkoro członków TS wniosło o obrady pełnego składu w celu omówienia sytuacji dotyczącej problemów w funkcjonowaniu Trybunału Stanu. Zgodnie z przepisami Manowska na zwołanie takiego posiedzenia miała 45 dni. Do dziś jednak tego nie zrobiła.

Przewodnicząca TS nie zwołała także innego posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, o które jego sędziowie zawnioskowali 22 września. Wnioskodawcy chcieli wówczas, aby pełny skład trybunału odpowiedział, czy w postępowaniu immunitetowym przed TS stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące wyłączenia sędziego. Tego także dotyczy wszczęte właśnie śledztwo, czyli niedopełnienia obowiązków w okresie od 22 września 2023 r. do 6 listopada 2023 r. przez przewodniczącego Trybunału Stanu poprzez niezwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, mimo pisemnego wniosku uprawnionych członków trybunału.