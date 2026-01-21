Ruch prokuratury w sprawie Małgorzaty Manowskiej. Jest nowe śledztwo dotyczące Trybunału Stanu

Aktualizacja: 21.01.2026 15:56 Publikacja: 21.01.2026 15:49
Trwa pat w sprawie uchylenia immunitetu I prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Batalia w tej sprawie toczy się od lipca ubiegłego roku i toczy się na dwóch frontach. Pierwszym z nich jest sam Sąd Najwyższy. Drugim zaś jest Trybunał Stanu, którego Manowska jest przewodniczącą. O uchylenie immunitetu I prezes SN stara się prokuratura, która zamierza ścigać ją pod trzema zarzutami, w tym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
Tymczasem we wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącą Trybunału Stanu, czyli Małgorzatę Manowską. Mowa o czynie z art. 231 § 1 k.k. w związku z art. 12 § 1 k.k., za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
Z informacji przekazanych przez prok. Piotra Skibę, rzecznika warszawskiej prokuratury okręgowej wynika, że niedopełnienie obowiązków miało mieć miejsce w okresie od 12 maja do 25 czerwca ubiegłego roku i polegało na niezwołaniu posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, mimo pisemnego wniosku uprawnionych członków trybunału wraz z projektem przebiegu obrad. W maju ubiegłego roku kilkoro członków TS wniosło o obrady pełnego składu w celu omówienia sytuacji dotyczącej problemów w funkcjonowaniu Trybunału Stanu. Zgodnie z przepisami Manowska na zwołanie takiego posiedzenia miała 45 dni. Do dziś jednak tego nie zrobiła.
Przewodnicząca TS nie zwołała także innego posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, o które jego sędziowie zawnioskowali 22 września. Wnioskodawcy chcieli wówczas, aby pełny skład trybunału odpowiedział, czy w postępowaniu immunitetowym przed TS stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące wyłączenia sędziego. Tego także dotyczy wszczęte właśnie śledztwo, czyli niedopełnienia obowiązków w okresie od 22 września 2023 r. do 6 listopada 2023 r. przez przewodniczącego Trybunału Stanu poprzez niezwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, mimo pisemnego wniosku uprawnionych członków trybunału.
To nie jedyne postępowania prokuratorskie w sprawie I prezes SN. Śledczy z Prokuratury Krajowej zamierzają postawić Manowskiej trzy zarzuty: niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu, głosowania obiegowego w kolegium SN oraz działania na szkodę sędziego Pawła Juszczyszyna. Żeby do tego doszło, należy najpierw uchylić jej immunitet zarówno sędziowski, jak i przewodniczącej Trybunału Stanu.
O to jednak nie jest łatwo. We wrześniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu na niejawnym posiedzeniu umorzył postępowanie z powodu niespełnienia wymaganego kworum i braku wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela. Prokuratura całkowicie nie zgodziła się z tą decyzją, uznała ją za niezasadną i niedopuszczalną.
W rezultacie jeszcze we wrześniu śledczy ponowili wniosek o uchylenie immunitetu. Jednak znów bez powodzenia. Zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski wydał zarządzenie, w którym zwrócił prokuraturze wniosek „celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych”. Powodem miał być brak odpowiedniego umocowania autora wniosku, który został – w ocenie Andrzejewskiego – nieskutecznie powołany na swoje stanowisko, ponieważ akt powołania wręczył mu Jacek Bilewicz. A tego ostatniego, podobnie jak i Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka, sędzia Andrzejewski uznaje za uzurpatorów bezprawnie pełniących swoje funkcje.
Na odpowiedź prokuratury nie trzeba było długo czekać. Kilka dni później prokurator generalny ponownie przesłał wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej na posiedzeniu pełnego składu TS. Co ważne, Waldemar Żurek domaga się też wyłączenia Piotra Andrzejewskiego od rozstrzygania tej sprawy.
Ten ostatni w wydanym w ostatnich dniach zarządzeniu zwrócił się do Dariusza Barskiego – odsuniętego od funkcji Prokuratora Krajowego w styczniu 2024 r. – o zajęcie stanowiska, które zalegalizowałoby wnioski prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu Manowskiej.
