Dodaje, że do tej pory w sądach rodzinnych zawsze orzekali sędziowie, nie asesorzy. Problem z obsadą sądów nie był bowiem wtedy tak dramatyczny i zawsze znajdowano chętnych do orzekania w wydziałach rodzinnych.

– To są bardzo specyficzne wydziały, które wymagają doświadczenia życiowego i to nie ulega wątpliwości. Teraz jednak sytuacja jest tak poważna, że wydziały te albo przestaną funkcjonować, co jest nie do wyobrażenia, albo trzeba je ratować przez dopuszczenie asesorów – tłumaczy Jacek Tylewicz.

Wskazuje jednak, że asesorzy nie obejmą wszystkich spraw – te wymagające więcej doświadczenia wciąż będą zastrzeżone dla sędziów. – Jest jednak multum spraw, które asesor może rozstrzygnąć bez większych obaw o prawidłowość wykonania czynności – podsumowuje rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Themis.

Nie ma powodu, by asesorzy nie mogli orzekać w tego rodzaju sprawach

Adwokat Piotr Sałagan mówi, że wszystko zależy od tego, w jakich konkretnie sprawach będą orzekać asesorowie.

– Co czyni materię prawa rodzinnego szczególną, w której asesorowie mieliby nie orzekać? Wiele prostszych kategorii spraw mogliby wziąć na swoje barki, co pozwoliłoby rozładować kolejki spraw w sądach. Choćby sprawy alimentacyjne, bo to przede wszystkim kwestie policzenia kosztów i wydatków na uprawnionego. Zwłaszcza, gdyby mogli się wspomagać dobrze przygotowanymi tabelami. Doświadczenie życiowe ani brak nominacji sędziowskiej nie powinny ich wykluczać od orzekania w takiej kategorii spraw, a tych jest naprawdę dużo.

Tym bardziej że w związku z patową sytuacją w KRS jest ryzyko, że nie będą obsadzane nowe stanowiska sędziowskie.