W marcu 2025 roku Internet obiegło nagranie fragmentu rozprawy, która toczyła się w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. Uchwycono na nim moment, w którym sędzia Edyta Duda krzyczy i nie pozwala przesłuchiwanemu mężczyźnie dojść do głosu, przekrzykując go, a na koniec podaje do protokołu treść jego wypowiedzi inną, niż rzeczywiste słowa mężczyzny.

Sprawą zajął się zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Opolu: wszczął on postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego od strony uzyskano nagranie całości rozprawy, a od sędzi – jej wyjaśnienia. To jednak nie w związku z tą sprawą doszło do zawieszenia sędzi w czynnościach służbowych.

Sędzia z Kluczborka, która krzyczała na oskarżonego, zawieszona w czynnościach służbowych

Jak donosi NTO, sędzia Edyta Duda została zawieszona w czynnościach służbowych do dnia 4 września 2025 roku. Powodem jest doniesienie sygnalisty, wedle którego sędzia mogła stosować mobbing wobec jednego z pracowników sekretariatu sądu.

– W lutym powołaliśmy komisję, która miała zbadać, czy faktycznie doszło do naruszenia prawa przez panią sędzię. Ta procedura zakończyła się raportem. Po wpłynięciu raportu wydałem zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędzi – mówi cytowany przez NTO Cezary Obermajer, prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku.