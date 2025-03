Nawet jeśli była sygnalistką, też miała coś na sumieniu.

Tak, była hejterką i miała bardzo dużo na sumieniu. Ale dzięki jej przełamaniu się w pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że taka afera miała miejsce, że stoją za nią ludzie, którzy pracowali w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oczywiście upłynęło bardzo wiele lat od momentu wybuchu tej afery, czas zaciera pamięć. Przypomnę, że w postępowaniu, które kiedyś toczyło się przed kielecką prokuraturą, prowadzący je sabotowali. Oddalali wszystkie nasze wnioski dowodowe, co więcej, uniemożliwiali przez dłuższy czas mojemu pełnomocnikowi dostępu do akt. Kolejną rzeczą, jaką mają na sumieniu, jest to, że nie sięgnęli po dowody, które były w głównych aktach sprawy, które wtedy znajdowały się najpierw w Lublinie, później w Świdnicy, w prokuraturze. Nie zrobili tam kopii dokumentów, które wykonała obecna prokurator. Nie zrobili kopii nośników, które tam były, a to jest kopalnia dowodów. Co więcej, jeden z prokuratorów przesłuchiwany przez nas w prokuraturze w Nowym Sączu powiedział, że on wiedział, kim jest Mała Emi, ale nie przesłuchał jej, bo nie pozwolił mu na to nadzór, i umorzył postępowanie.

W uzasadnieniu napisał natomiast, że nie wie, kim jest Mała Emi, kto kryje się za takim linkiem. To jest sytuacja absolutnie kuriozalna, że państwo, zamiast w jakiś sposób rozwiązywać taką sytuację, kiedy jest zmasowany, zorganizowany atak hejtu na sędziego, to chroni tak naprawdę sprawców i mocodawców. Mam nadzieję, że dojdziemy w końcu do sprawiedliwości. Długo to trwa, ale my jesteśmy nieustępliwi.

Czyli ten wyrok nie bardzo pana interesuje?

Jeśli rozstrzygnięcie zapadnie w tym procesie, to będzie to tylko początek, jakiś odprysk tego, co się zadziało. Właściwa sprawa toczy się teraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu. Ale w tej też nie będziemy ustępować. W postępowaniu o nieuchylenie immunitetu Iwańca także nie jest jeszcze wszystko przesądzone. Będziemy kwestionować to niby-orzeczenie IOZ i na pewno też pójdziemy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Czego żąda pan w tym procesie, który to miał się zakończyć?

To nie jest postępowanie cywilne, więc pojawił się akt oskarżenia przygotowany przez prokuraturę. Nie było jeszcze mów końcowych, więc przyznam szczerze, że ja nie wiem, czego będzie się domagać prokuratura. Ja natomiast Małej Emi wybaczyłem. Dostałem od niej list z przeprosinami, przy pomocy mediów chciała się ze mną spotkać. To spotkanie było swego rodzaju jej przeprosinami, które ja przyjąłem. Jestem rozczarowany jej postawą, że odmawia składania zeznań.

Może po prostu się boi?

Można sobie wyobrazić, że jeśli przez wiele lat widziała, że aparat państwa jest bierny i chroni tak naprawdę mocodawców, to być może po prostu boi się dzisiaj zeznawać. Być może została skutecznie zastraszona. Tego nie wiemy.