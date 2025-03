Startuje proces Małej Emi. Chodzi o hejterskie wpisy na Twitterze

Jeszcze przed ujawnieniem tzw. afery hejterskiej (akcji oczerniania w mediach sędziów przeciwnych pisowskim zmianom w wymiarze sprawiedliwości), Waldemar Żurek złożył zawiadomienie o podejrzeniu pomówień i publicznego znieważanie go poprzez atakujące go wpisy, które mogły go narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego.

Reklama

Czytaj więcej Prawnicy Nie chcieli ścigać Małej Emi. Sąd nakazał zbadać decyzje kieleckich prokuratorów Prokuratura w Nowym Sączu ma ocenić, czy śledczy z Kielc nie złamali prawa doprowadzając do umorzenia postępowania ws. afery hejterskiej. Prokuratura twierdziła wówczas, że nie jest w stanie ustalić sprawców szkalowania krakowskiego sędziego Waldemara Żurka, kryjących się na Twitterze pod pseudonimami.

Mała Emi ujawniła aferę hejterską, ale nie uzyskała ochrony prawnej

Zawiadomienie dotyczyło trzech hejterskich kont , w tym należącego do użytkownika „MalaEmiEmi". Potem okazało się, że było to konto Emilii Szmydt, wówczas żony sędziego Tomasza Szmydta, który także brał udział w hejtowaniu sędziów, do czego sam się przyznał w mediach. Rok temu uciekł na Białoruś.

Emilia Szmydt, która mieszka dzś w Wielkiej Brytanii, ujawniła aferę hejterską, przyznała się do hejtowania sędziów i przepraszała Waldemara Żurka za wymierzone przeciw niemu działania.

Jak informuje OKO.press, kieleccy prokuratorzy po dwóch latach umorzyli postępowanie, ale w marcu 2023 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód uchylił ich decyzję i nakazał ponowne przeprowadzenie postępowania. W efekcie, po latach, Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód postawiła Emilii Szmydt zarzuty z artykułów 212 i 216 kodeksu karnego.