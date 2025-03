Sędzia Waldemar Żurek pozywa państwo polskie za „aferę hejterską"

O złożonym kilku dni temu pozwie o ochronę dóbr osobistych informuje portal oko.press. Pismo liczy aż 171 stron.



Reklama

- Wystąpiliśmy do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o ugodowe załatwienie sprawy. Ale przez trzy miesiące nie dostaliśmy odpowiedzi. Więc złożyłem z pełnomocnikiem pozew, bo roszczenia się przedawniają - mówi portalowi sędzia Waldemar Żurek.



Podkreśla, że pozwem chce rozpocząć dyskusję o tym, kto odpowiada za aferę hejterską. - Te osoby działały jednak w strukturach państwa, więc państwo ponosi odpowiedzialność razem z nimi - przekonuje sędzia. Dodaje, iż państwo w ramach regresu powinno dochodzić odpowiedzialności od tych osób. - Niech płacą. Bo to ważne na przyszłość. By ci, którzy będą chcieli niszczyć niezależność sędziów i prokuratorów zastanowili się kilka razy. Czy warto podjąć działania, za które będą konsekwencje m.in. finansowe. I to jest mój cel - deklaruje sędzia.



Prof. Michał Romanowski: nie otrzymaliśmy odpowiedzi od ministra Bodnara

Jego pełnomocnik, prof. Michał Romanowski zaznacza, że zamiarem nie było pozywanie Skarbu Państwa, reprezentowanego przez obecnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. - W grudniu 2024 roku w imieniu sędziego złożyłem pismo z propozycją zawarcia ugody poza sądowej. Uważaliśmy bowiem, że zasługi, jakie dla obrony praworządności ma pan minister Bodnar powodują, iż sprawa taka nie powinna być przedmiotem sporu państwa polskiego z sędzią Żurkiem, który o te państwo walczył (...) Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi od ministra Bodnara - wyjaśnia.