Czytaj więcej Prawo karne Oczerniała znanego sędziego. Jest pierwszy akt oskarżenia w aferze hejterskiej Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Emilii Sz. Posługująca się w sieci pseudonimem "Mała Emi" miała oczerniać znanego krakowskiego sędziego, Waldemara Żurka.

Czym była „afera hejterska”? Z Ministerstwa Sprawiedliwości miały wypływać informacje na temat krytycznych władzy sędziów

Ujawniając „aferę hejterską” Onet ustalił, że podczas szefowania w resorcie sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, z ministerstwa miały wyciekać wrażliwe często informacje, dotyczące krytycznych ówczesnej władzy sędziów, przewijające się później we wpisach w mediach społecznościowych.

W planowanie działań angażować mieli się użytkownicy grupy Kasta/Antykasta. Po wybuchu afery do dymisji podał się wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Do internetowego „grona” należeć mieli też sędziowie: Arkadiusz Cichocki (publicznie ujawnił jej szczegóły), Przemysław Radzik (wciąż na stanowisku zastępcy głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów) i Jakub Iwaniec (usunięty wówczas z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości).

Kto stał za „aferą hejterską”? Prokuratura chce uchylać immunitety

Główne śledztwo w tej sprawie – prowadzone dziś przeciwko Emilii Sz. i jej byłemu mężowi Tomaszowi Sz., obecnie przebywającemu na Białorusi, wysoko postawionemu za czasów Ziobry urzędnikowi Krajowej Rady Sądownictwa – prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Tamtejsi śledczy uznali, że aby dalsze postępowanie mogło toczyć się właściwym tokiem, kluczowe jest przedstawienie zarzutów także czterem wspomnianym sędziom. Według ustaleń mieli oni brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej, prowadzącej działania przeciwko kilkudziesięciu sędziom. Prokuratura chce uchylenia im immunitetów.