W rozmowie z dziennikarzami mec. Borucka podkreśliła, że w przypadku Emilii S. można byłoby teoretycznie rozważać kwestię przyznania jej statusu tzw. małego świadka koronnego, ale do tego niezbędna jest chęć współpracy potencjalnie zainteresowanej tym osoby.

Przed sądem sędzia Żurek opowiedział też o fali nienawiści, jaka wylała się na niego m.in. w internetowych wpisach. Nazywany „alkoholikiem” i „alimenciarzem”, odbierał po kilkadziesiąt hejterskich telefonów i SMS-ów. Grożono mu i wyzywano, atakowano dom jego rodziców, a nawet przesłano wiadomość, której treść sugerowała atak na jego życie. Sędzia bał się o swoją rodzinę i małe dzieci, zaś wszystko to – w jego ocenie – działo się „pod nosem” polskiego państwa.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Afera hejterska. Sędzia Żurek pozywa Piebiaka, Radzika i Iwańca Krakowski sędzia Waldemar Żurek złożył pozew cywilny, w którym domaga się przeprosin i zadośćuczynienia za tzw. aferę hejterską. Pozwani są były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Łukasz Piebiak, zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik i stołeczny sędzia Jakub Iwaniec.

Podczas piątkowej rozprawy, po której sąd najprawdopodobniej wyda wyrok w sprawie, przesłuchany ma zostać sędzia Arkadiusz Cichocki, którego nazwisko wymieniane jest w kontekście „afery hejterskiej”.

Kto zamieszany był w „aferę hejterską”? Sprawę ujawnili dziennikarze

Ujawniając „aferę hejterską”, Onet ustalił, że podczas szefowania w resorcie sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z ministerstwa miały wyciekać często wrażliwe informacje dotyczące krytycznych wobec ówczesnej władzy sędziów, ujawniane następnie we wpisach w mediach społecznościowych.

W planowanie działań angażować mieli się użytkownicy grupy na WhatsAppie o nazwie Kasta/Antykasta. Po wybuchu afery do dymisji podał się wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Do internetowego „grona” – oprócz „Małej Emi” – należeć mieli też sędziowie: Arkadiusz Cichocki (publicznie ujawnił jej szczegóły), Przemysław Radzik (wciąż na stanowisku zastępcy głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów) i Jakub Iwaniec (usunięty wówczas z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości).