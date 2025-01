Dyżury w sądach i prokuraturze niezgodne z prawem? "Solidarność" interweniuje

Związkowcy z NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury alarmują o systematycznym naruszaniu prawa do odpoczynku oraz braku właściwej rekompensaty za czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Jak podkreślają, problem dotyka pracowników sądów powszechnych i prokuratury w całym kraju.

W piśmie do Głównego Inspektora Pracy przypominają, że kwestia organizacji dyżurów w sądach powszechnych jest regulowana przede wszystkim przez przepisy Kodeksu pracy, w szczególności art. 151⁵, który określa zasady pełnienia dyżurów pracowniczych. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy, przy czym czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku.

Dalej związkowcy wskazują na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lutego 2018 r. (C-518/15), zgodnie z którym, jak piszą, czas gotowości pracownika, który jest zobowiązany do szybkiej reakcji na wezwanie pracodawcy, musi być traktowany jako czas pracy. Trybunał podkreślił, że pozostawanie w gotowości w domu z obowiązkiem natychmiastowej reakcji znacząco ogranicza możliwość podejmowania innych aktywności przez pracownika. TSUE wskazał również, że państwa członkowskie mogą wprowadzać własne regulacje w zakresie czasu pracy i odpoczynku, ale wyłącznie w kierunku rozwiązań korzystniejszych dla pracowników.

"Obecna sytuacja prowadzi do przemęczenia pracowników i ryzyka błędów”

Związkowcy przyznają, że próbą uregulowania tej kwestii była nowelizacja przepisów wykonawczych rozporządzenia z 19 listopada 2024 r., jak jednak zauważają "regulacja ta koncentruje się wyłącznie na aspektach finansowych, pomijając kluczowe kwestie organizacyjne i kadrowe, w tym problem zapewnienia nieprzerwanego odpoczynku pracowników".