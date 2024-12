Komisja Wenecka o wygaszeniu kadencji wszystkich sędziów TK

Podczas 141. sesji plenarnej Komisja Wenecka odniosła się do projektu poprawek do Konstytucji RP dotyczących Trybunału Konstytucyjnego oraz projektu nowej ustawy o TK oraz przepisów ją wprowadzających. W sesji plenarnej Komisji uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Kierownictwo resortu sprawiedliwości uważa, że z uwagi na polityczne zaangażowanie większości sędziów wybranych do Trybunału po wyborach parlamentarnych z 2015 r., Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie personalnym stał się instytucją polityczną.

Komisja Wenecka: nie można przerwać kadencji wszystkich sędziów TK

Wiceminister Mazur w piątek przedstawił Komisji stanowisko polskiego rządu. Jakie uwagi i zalecenia sformułowała Komisja?

- Komisja Wenecka przede wszystkim się nie zgodziła z tym, że w projekcie ustawy wprowadzającej zmiany do konstytucji była mowa o wygaszeniu kadencji wszystkich obecnych członków Trybunału Konstytucyjnego. W ocenie Komisji, byłoby to niezgodne ze standardami nieusuwalności sędziów i dlatego niedopuszczalne – poinformował wiceminister zaznaczając, że to ta kwestia budziła największe zastrzeżenia Komisji.