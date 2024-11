Mniej delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości, więcej do sądów

– Dlatego mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku projekt zostanie zaakceptowany przez rząd. Z uwagi na to, że nowelizacja nie dotyczy bezpośrednio statusu nowo powołanych sędziów, a jest to implementacja orzeczenia Trybunały Sprawiedliwości UE, to liczymy na współpracę ze strony pana prezydenta, a w każdym razie niekontestowanie tego rozwiązania – mówi Dariusz Mazur.

Chodzi o wyrok TSUE z 2021 r. w sprawach połączonych (od C‑748/19 do C‑754/19), w którym stwierdzono, że niezgodne z prawem unijnym są przepisy, zgodnie z którymi minister sprawiedliwości może na podstawie kryteriów, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, z jednej strony delegować sędziego do sądu wyższej instancji, zaś z drugiej strony może w każdym czasie, na podstawie decyzji, która nie zawiera uzasadnienia, odwołać sędziego z tego delegowania.



– Dlatego też projekt określa jasne kryteria delegowania. Będą to takie przesłanki, jak doświadczenie, sprawność prowadzonych postępowań przez tego sędziego, ale też ocena wpływu delegowania na pracę sądu, tak by poprzez delegację nie paraliżować pracy sądów, które są w trudnej sytuacji – tłumaczy sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda.

Propozycja przejścia do służby cywilnej

Brak sędziów wynika również z tego, że ciągle bardzo duża ich liczba przebywa na delegacjach w MS. W ogóle, jak pokazuje październikowy raport Najwyższej Izby Kontroli, na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w ciągu ostatniej dekady liczba pracowników sądów delegowanych do MS wzrosła ze 161 (2013 r.) do 388 (2023 r.). Najwięcej było delegacji sędziów, choć liczba ta była relatywnie stabilna (odpowiednio 127 i 142 osoby). Natomiast istotnie wzrosła liczba delegowanych referendarzy sądowych (z 23 do 86), asystentów sędziów (z 1 do 65) i urzędników sądowych (z 7 do 85).

NIK oceniła jako nieprawidłowe ujawnione przypadki długoletnich delegacji sędziów do MS (koniec czerwca ub. roku stwierdzono 19 przypadków sędziów, których delegacja do MS trwała dłużej niż pięć lat), a także dostrzegła 13 przypadków, w których sędziowie delegowani do MS otrzymali awanse sędziowskie, lecz kontynuowali wykonywanie czynności w MS. W ocenie NIK, w sytuacji stale zgłaszanych niedoborów kadr w sądach powszechnych, skala delegacji pracowników sądów do MS nie znajdowała racjonalnego uzasadnienia.