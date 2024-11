Druga grupa – żółta – to osoby, które awansowały w czasach obecnej KRS, w tym również te, które już dobrowolnie wróciły na poprzednio zajmowane stanowiska (jak podaje MS, jest to zaledwie 7 osób). Wobec niektórych z nich, nawet jeśli wrócą na swoje miejsca służbowe, możliwe będzie delegowanie na czas dokończenia swoich spraw w sądzie wyższej instancji (MS mówi o dwóch latach). Chodzi o to by sądy odwoławcze nie zostały bez odpowiedniej liczby orzeczników. Problem jest poważny bo na ok. 4 tys. sędziów sądów odwoławczych (okręgowych i apelacyjnych) ok. 1,1 tys. wróci na poprzednie miejsce orzekania.

Trzecia grupa – czerwona – to osoby spoza sądów, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, notariusze itd., którzy zdecydowali się ubiegać się o status sędziego przed obecną KRS. Ci ostatni raczej stracą status sędziów i mają wrócić do korporacji.

Korporacje te jednak (adwokacka i radców prawnych) nie chcą przyjmować ich automatycznie z powrotem. Twierdzą, że powinni przejść ponowną drogę do wpisu na listę. Jeśli się nie uda, mają mieć szansę zostać referendarzami. Rozmowy pomiędzy MS a korporacjami trwają ale konsensusu nie widać.

Weryfikacja tzw. neosędziów: indywidualne decyzje i postępowania dyscyplinarne

Mimo podziału na grupy wszystkie decyzje weryfikacyjne będą zapadać imiennie, bo od każdej z nich przysługiwać będzie odwołanie (najprawdopodobniej do Sądu Najwyższego). Tak więc nie można przeprowadzić grupowej weryfikacji. O przynależności do poszczególnych grup decydować ma już nowa KRS.

– W sumie chodzi o 3 150 sędziów, tzw. neosędziów. Grupa „zielonych” obejmie 1670 osób, czyli 53 proc., grupa żółta – 1 130 osób (36 proc.) i grupa czerwona: 340 osób (11 proc.). Dane dotyczą jedynie sędziów sądów powszechnych – wskazała sędzia Marta Kożuchowska–Warywoda, dyrektor Departamentu Kadr w MS.