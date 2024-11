Reforma sądownictwa w 10 punktach. Nowy plan Bodnara

10 filar: szkolenie zarządcze dla prezesów sądów

Prezesi sądów zostaną poddani szkoleniom w celu podniesienia kompetencji zarządczych.

- Można być wybitnym prawnikiem, specjalistą w danej dziedzinie, ukończyć studia aplikacyjne w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, odbyć asesurę, zostać sędzią, a następnie prezesem sądu, nie mając jednocześnie umiejętności zarządzania personelem, dystrybucji spraw, organizacji pracy zespołowej czy komunikacji ze społeczeństwem – mówił minister. - Intensywnie współpracujemy z dyrekcją Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prowadzoną przez prof. Piotra Girdwoynia, aby w przyszłym roku przeprowadzić szkolenia z zakresu umiejętności zarządczych dla prezesów sądów, wiceprezesów oraz przewodniczących wydziałów. Szacujemy, że w 2025 roku szkolenia te obejmą około 400 osób. Skupimy się wyłącznie na tych umiejętnościach, nie powtarzając szkoleń z zakresu kodeksu postępowania cywilnego czy karnego - wskazał.

Jak mówił szef MS, podczas planowania potrzebnych zmian Ministerstwo wzięło pod uwagę m.in. postulaty organizacji społecznych czy stowarzyszeń sędziowskich, a także zalecenia wynikające z raportu Najwyższej Izby Kontroli oraz indeks wolności gospodarczej Economic Freedom of the World czy ranking Rule of Law Index opublikowany przez World Justice Project.