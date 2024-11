Neosędziów czeka "reewaluacja". Zastępca Bodnara wskazał możliwy termin

Nad rozwiązaniem problemu tzw. neosędziów pracują jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości (ustawa o przywracaniu ładu konstytucyjnego w sądownictwie) oraz komisja kodyfikacyjna ustroju sądownictwa i prokuratury (ustawa o uregulowaniu skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018–2024). To ostatnie rozwiązanie opiera się na założeniu, że uchwały KRS są pozbawione mocy prawnej i nie stanowią wniosku o powołanie sędziego. Krytycznie oceniła je w swojej opinii Komisja Wenecka. Wskazała, że ustawowe uznanie wszystkich nominacji dokonanych przez KRS za nieważne jest niedopuszczalne z punktu widzenia zasady podziału władz i wykraczałoby poza kompetencje parlamentu. Z kolei gdyby nominacje lub awanse zostały unieważnione przez organ sądowy, to osoby których dotyczą te rozstrzygnięcia powinny mieć prawo do dochodzenia swych praw na drodze sądowej. Komisja jednoznacznie stwierdziła, że nie wystarczy, aby sędzia po procedurze oceny mógł uczestniczyć w nowej procedurze konkursowej, bo nie można uznać tego za wystarczające do zapewnienia prawa do rzetelnego procesu (ani jako efektywnego środka odwoławczego).

Reklama

Czytaj więcej Sądy i trybunały Problem neosędziów. Gorzka wenecka pigułka dla pomysłów resortu Bodnara We wtorek pierwsze posiedzenie "ustrojowej" komisji kodyfikacyjnej od czasu wydania opinii Komisję Weneckiej. Jak wynika z protokołów komisji, do których dotarła "Rzeczpospolita", do tej pory większość jej członków odrzucała rozwiązania zalecane przez KW.

Realny termin rozpoczęcia reewaluacji sędziów to przełom 2025 i 2026 roku

W czwartkowym wywiadzie dla portalu money.pl wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur zapowiedział, że resort planuje ponowne wystąpienie do Komisji Weneckiej w sprawie docelowego projektu ustawy o statusie sędziów.

Mazur wyjaśnił, iż według rekomendacji Komisji Weneckiej, które zamierza uwzględnić MS, proces "reewaluacji sędziów" prowadziłaby przyszła Krajowa Rada Sądownictwa. Z kolei odwołania będą kierowane do Sądu Najwyższego.

Kiedy mogłaby ruszyć "reewaluacja"? - Proces formowania nowej KRS może rozpocząć się dopiero po przyjęciu ustawy, a więc faktycznie po objęciu urzędu przez nowego prezydenta, co ma nastąpić w sierpniu przyszłego roku. Planujemy wcześniej prowadzić prace legislacyjne w Sejmie i Senacie nad projektami ustaw niezbędnymi do wszczęcia procedury reewaluacji sędziów – tak, by po wakacjach przyszłego roku mogły one trafić do nowego prezydenta. Biorąc pod uwagę procedurę wyboru przyszłej KRS (...), realny termin rozpoczęcia reewaluacji sędziów to przełom 2025 i 2026 roku - powiedział Dariusz Mazur.