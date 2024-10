Warto zaznaczyć, że od wielu miesięcy podobne zastrzeżenia formułowali eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

– To niestety oznacza, że bardzo wiele czasu zostało zmarnowane na dyskusje o modelach, które w ogóle nie przystają do demokratycznego państwa prawnego. Od dawna można było pracować nad rozwiązaniami tego problemu, które byłyby zgodne z wymogami konstytucyjnymi i konwencyjnymi – mówi mec. Marcin Wolny z HFPC, który dodaje, że nie ma sporu co do diagnozy problemu, czy kierunku zmian, a jedynie co do metod postępowania.

Sprawa „neosędziów”. Ludzie Adama Bodnara zarzucają Komisji Weneckiej niezrozumienie polskich realiów?

– To kolejny ważny głos w debacie, który niewątpliwie weźmiemy pod uwagę. Wydaje się jednak, ze gdyby przyjąć wszystkie zapatrywania KW to proces weryfikacji sędziów musiałby trwać latami, a jednocześnie ta sama komisja mówi, że musi on zostać przeprowadzony szybko i sprawnie – mówi Krystian Markiewicz, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów i Prokuratury.

– Dobrze, że KW dostrzega wadliwość wszystkich powołań wydanych przy udziale KRS, a jednocześnie nie narzuca konieczności indywidualnej oceny każdego pojedynczego sędziego, lecz proponuje możliwość grupowania spraw. Jednak problemem jest to, ze komisja w ogóle nie uwzględnia polskiego kontekstu konstytucyjnego. A projekt komisji kodyfikacyjnej ustroju sądów i prokuratury, który jest już na ukończeniu, opiera się na tym, że na gruncie polskiej konstytucji omawiane osoby w ogóle nie zostały powołane na urząd sędziego. Twierdzenie to jest oparte na orzecznictwie SN i NSA – mówi prof. Markiewicz.