Bodnar ma gotowe wytyczne ws. neosędziów. Co będą robić prokuratorzy?

W wytycznych podkreśla się również, żeby nie wyłączać z orzekania legalnych sędziów SN wyznaczonych przez prezydenta do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, której status też jest kwestionowany. OKO. press przypomina, że to do tej Izby prokuratura kieruje wnioski o uchylenie immunitetów sędziów – współpracowników resortu Ziobry, m.in. zamieszanych w aferę hejterską.

Wytyczne Bodnara nie dadzą rady zarządzeniu prezesa Kapińskiego?

Realizacja wytycznych napotka jednak pewien problem. Gdy tylko w SN pojawiły się pierwsze wnioski prokuratorskie o wyłączenie neosędziów, prezes Izby Karnej SN Zbigniew Kapiński (neosędzia SN) wydał zarządzenie, na mocy którego wnioski takie mają być kierowane do I prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Prezes Manowska przekazuje je do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, w której są sami neosędziowie. Oni zaś - będąc w roli sędziów we własnej sprawie – oczywiście je oddalają. W ten sposób neosędziowie zablokowali możliwość rozpatrywania wniosków prokuratorów przez tzw. starych sędziów z Izby Karnej – zauważa OKO.press.

Problem neosędziów ma kompleksowo rozwiązać ustawa o przywracaniu ładu konstytucyjnego w wymiarze sprawiedliwości, której założenia Adam Bodnar zaprezentował we wrześniu. Jednak ustawa wejdzie w życie raczej dopiero po zmianie prezydenta.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Będą zmiany w projekcie dotyczącym tzw. neosędziów. Znamy szczegóły Ustrojowa komisja kodyfikacyjna weźmie pod uwagę niektóre zalecenia Komisji Weneckiej dotyczące tzw. neosędziów – ustaliła „Rzeczpospolita”. Każdy z nich zostanie indywidualnie oceniony przez KRS i będzie mógł odwołać się do Sądu Najwyższego.

Wiadomo już, że projekt przygotowany przez komisję kodyfikacyjną ds. ustroju sądownictwa i prokuratury zostanie istotnie zmieniony po uwagach, które sformułowała Komisja Wenecka, organ doradczy] Rady Europy. W jej ocenie automatyczne cofnięcie na mocy ustawy tzw. neosędziów na poprzednio zajmowane stanowiska jest niedopuszczalne. A taki był pomysł. Według Komisji Weneckiej, powołanie każdego sędziego powinno być badane indywidualnie przez organ niezależny od rządu, a od decyzji w tej sprawie powinno przysługiwać prawo odwołania do sądu.