W komunikacie podano, że Tomasz Szmydt podejrzany jest o popełnianie przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali na szkodę sędziów.

Wnosząc o wydanie postanowienia o Europejskim Nakazie Aresztowania prokurator zawnioskował o zawiadomienie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu o zatrzymaniu oraz przekazaniu stronie polskiej podejrzanego Tomasza Szmydta. Jak bowiem wskazano, nie można wykluczyć, że "Tomasz Sz. będzie podejmował próby wjazdu na teren państw Unii Europejskiej, tym bardziej, że jest on obywatelem polskim – państwa członkowskiego i nadal posiada ważny dowód osobisty, który uprawnia go do podróżowania po wszystkich krajach należących do strefy Schengen". Jak zaznaczono, w chwili obecnej brak podstaw do kategorycznego stwierdzenia, że podejrzany nie przebywa na terenie Unii Europejskiej.

Były sędzia poszukiwany jest listem gończym wydanym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu 9 września 2024 r., po decyzji Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni od chwili zatrzymania.

Sprawa byłego sędziego i afera hejterska

Przypomnijmy, że były sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt jest od 16 maja poszukiwany listem gończym wydanym przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. 6 maja białoruska agencja prasowa BiełTA przekazała informację, iż sędzia zwrócił się do władz Białorusi z prośbą o azyl. Swoją decyzję poparł, powołując się przy tym na sprzeciw wobec polityki obecnych polskich władz. Zaapelował także o „przywrócenie dialogu z prezydentem Łukaszenką i Rosją”.