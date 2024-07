RPO Marcin Wiącek zapytał PK o akcję przeszukania gabinetów sędziów — członków KRS zaniepokojony doniesieniami medialnymi. Chciał znać podstawy prawne i faktyczne działań z 3 lipca 2024 r. RPO zwrócił się także o poinformowanie, czego dotyczy postępowanie przygotowawcze, w którym podjęto czynności przeszukania i przekazanie kopii postanowienia o przeszukaniu, jeżeli zostało wydane, oraz przedstawienie informacji o aktualnym stanie tej sprawy.

W obszernej odpowiedzi Prokuratora Krajowa napisała, że Wydział Spraw Wewnętrznych PK prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępcę, a także zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

PK: w KRS zabezpieczono dowody przestępstw ukrywania dokumentów

PK tłumaczy, że choć znali oni decyzje Ministra Sprawiedliwości wyłączające ich — w myśl art. 112b § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych — od podejmowania jakichkolwiek czynności, to podjęli czynności, które doprowadziły do usunięcia akt niektórych spraw dyscyplinarnych i ukrycia ich przed wyłącznym dysponentem. PK wskazuje, że było to działanie na szkodę interesu publicznego.

PK podkreśla, że wyłącznie uprawnionymi do prowadzenia wskazanych postępowań dyscyplinarnych są rzecznicy dyscyplinarni Ministra Sprawiedliwości z chwilą ich powołania. O przekazanie akt tych spraw zwrócili się oni do zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ci jednak odmówili wydania akt, co blokowało rzecznikom dyscyplinarnym ministra dalsze prowadzenie powierzonych postępowań dyscyplinarnych.