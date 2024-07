Tajemnica sukcesu sądu frankowego

Wyklarowanie się orzecznictwa chyba też pomaga?

Oczywiście do zwiększenia efektywności przyczyniło się także podjęcie w ciągu ostatniego roku szeregu niezwykle istotnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych, głównie przez TSUE, np. dotyczących braku wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, braku waloryzacji, odsetek czy zarzutu zatrzymania. Chodzi jednak także o rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, np. uchwałę z 25 kwietnia 2024 r. Zmniejsza się w ten sposób zakres wątpliwości orzeczniczych i zachęca to sędziów do szybszego kończenia spraw.

Sprawa sądowa to co najmniej dwie instancje, czyli także etap odwoławczy. Nie można więc zapominać o sprawności SA. Jak to wygląda z pana perspektywy?

Niemal wszystkie wyroki naszego wydziału są zaskarżane, a rosnąca liczba orzeczeń powoduje ogromne zwiększenie liczby apelacji. Typowe dla spraw frankowych jest także składanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia, tylko w 2023 r. wpłynęło ich ponad 13 tys. Już na początku działania wydziału została jednak wypracowana linia orzecznicza dotycząca wniosków o zabezpieczenie, której trafność potwierdził TSUE w wyroku z 15 czerwca 2023 r. Dzięki temu dziesiątki tysięcy obywateli otrzymało postanowienia o wstrzymaniu płatności rat kredytów na czas trwania procesów. Postanowienia te są zazwyczaj zaskarżane, co także generuje ogromną liczbę czynności. Przekazywanie tak dużej liczby spraw to ogromne wyzwanie, co wymaga ścisłej współpracy z Sądem Apelacyjnym.

A jak SA ocenia orzeczenia Wydziału Frankowego?