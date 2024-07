Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie: sędzia Nawacki nie uznaje moich decyzji

Nawacki, który do 19 marca 2024 r. był prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie, obecnie jest szeregowym sędzią. Pozostaje też nadal członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, której status jest kwestionowany, gdyż jej członków- sędziów wybrali politycy. Były prezes stał się za rządów PiS znany z podarcia uchwały olsztyńskich sędziów oraz z odsunięcia od orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna, który był twarzą walki o praworządność w sądach. Nawacki nie dopuszczał go do orzekania mimo orzeczeń sądowych, które mu to nakazywały.

Jak informuje TOK FM, nowy prezes tego sądu Krzysztof Krygielski postanowił przeprosić Juszczyszyna za szykany ze strony poprzednika. Ale także za opublikowanie przez Nawackiego w 2023 r. oświadczenia "w sprawie bezpodstawnego niepodejmowania czynności orzeczniczych przez jednego z sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie”, które zawierało informacje, jakoby sędzia Paweł Juszczyszyn samowolnie zaprzestał wykonywania czynności orzeczniczych.

Oświadczenie jest częścią ugody zawartej przez SR w Olsztynie z Pawłem Juszczyszynem (obecnie wiceprezesem tego sądu) i jego pełnomocnikiem. Opublikowano je na stronie Sądu.

Krygielski przeprosił Juszczyszyna za Nawackiego

Krygielski przypomina w oświadczeniu, że Nawacki bezprawnie przeniósł Juszczyszyna do wydziału rodzinnego i nieletnich i nie dopuścił go do orzekania w wydziale cywilnym wbrew postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 11 stycznia 2023 r. To zatem ówczesny prezes Maciej Nawacki uniemożliwiał Juszczyszynowi orzekanie zgodnie z postanowieniem sądu.