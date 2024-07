Nowy członek KRS: należy wstrzymać nominacje sędziowskie i zweryfikować neosędziów

Jestem za przeglądem i weryfikacją wszystkich nominacji sędziowskich dokonanych przez neoKRS. I taka weryfikacja powinna nastąpić jak najszybciej. Mamy bowiem kłopot. Obywatel idąc do sądu nie wie, czy wyrok, który usłyszy nie będzie podważony z tego powodu, że został wydany przez neosędziego. Dlatego problem z neoKRS nie uderza najmocniej w polityków, ale w szarego „Kowalskiego”, który ma sprawę w sądzie.

PiS zarzuca posłom koalicji rządzącej, którzy są członkami KRS, że dostają niemałe diety za członkostwo, choć uważają ten organ za nielegalny. Sebastian Kaleta z mównicy sejmowej zarzucał, że idzie pan do KRS po „gasiukowe”. Co pan na to?

To jest podręcznikowe i zarazem prymitywne odwracanie uwagi od ważnych spraw dotyczących KRS i prawidłowości powołania jej składu. Takie prostackie sprowadzanie problemów ustrojowych i konstytucyjnych do kwestii diety jest mocno niepoważne. A posłowi Kalecie odpowiadam: Nie ma czegoś takiego jak „gasiukowe”, pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz nie była objęta w KRS specjalnym sposobem wynagradzania. To rozwiązanie systemowe, każdy członek Rady pobiera dietę za swoją pracę.

Dostał się Pan do KRS chociaż nie jest pan prawnikiem. Co więcej będzie Pan jedynym członkiem KRS bez wykształcenia prawniczego. Czy czuje się pan na siłach?

Konstytucja i ustawy określają jedynie, że mam być przedstawicielem suwerena i do zasiadania w KRS nie wymagają od posła czy senatora wykształcenia prawniczego. Co więcej, w starych demokracjach zachodnich dobrym zwyczajem jest, że reprezentanci parlamentu w tamtejszych radach sądownictwa – przynajmniej w części - nie są prawnikami. KRS w swojej istocie została stworzona po to, żeby stworzyć balans między poszczególnymi władzami, a udział w niej parlamentarzystów miał służyć legitymizacji tego organu. Organu, którego podstawowym zadaniem ma być stanie na straży odrębności i niezależności władzy sądowniczej.