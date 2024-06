Nadal bez prawomocnego wyroku SN

Kolejne posiedzenie wyznaczono na 14 czerwca. Aby ułatwić Robertowi W. obecność na tym terminie i w konsekwencji przyśpieszyć tok procesu, Sąd Najwyższy postanowił odbyć tę rozprawę w formie wideokonferencji. Mimo to w piątek zabrakło przed sądem obwinionego sędziego. Jak poinformował jego obrońca rano tuż przed rozprawą sędzia trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Adwokat nie miał jednak informacji o przyczynach wizyty sędziego w szpitalu. Obrońca złożył jednak dwa wnioski w sprawie w tym jeden o wyłącznie sędziego Zbigniewa Korzeniowskiego ze składu sędziowskiego. W związku z tym rozprawa zastała kolejny raz odroczona, bez terminu.

Co istotne chociaż Robert W. został skazany prawomocnie wyrokiem karnym, to decyzja o wydaleniu go z zawodu nie uprawomocniła się. Oznacza to, że nadal posiada status sędziego i przysługujące mu uposażenie. Mimo, że nie orzeka, mężczyzna pobiera 50 proc. wynagrodzenia sędziego sądu apelacyjnego. To konsekwencja orzeczenia sądu dyscyplinarnego, który rozstrzygając o uchyleniu immunitetu i zawieszeniu sędziego zdecydował o obniżeniu mu pensji o połowę. Warto dodać, że w 2019 r. Robert W. otrzymał ponad 20 tys. zł nagrody jubileuszowej za 35-lat pracy zawodowej.

- Wszystkim zależy na tym, żeby ta sprawa została w końcu załatwiona. Ale niestety nie zawsze dzieje się to tak sprawnie jakbyśmy sobie tego życzyli – mówi Piotr Falkowski.