Portal oko.press podał, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar w środę 24 kwietnia 2024 roku wszczął procedurę odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Jarosława Dudzicza. To były członek tzw. neo-KRS, który na jednym z forów internetowych nazwał naród żydowski „podłym, parszywym narodem”. Pisał też np. o pogromie kieleckim, że „to była prowokacja ubecka, a jak wiadomo w UB przeważali wtedy żydzi, więc ci żydzi wystąpili przeciwko innym żydom, aby mieć usprawiedliwienie dla dalszej wojny przeciwko żołnierzom niezłomnym”.



Jednocześnie Bodnar wszczął procedurę odwołania wiceprezeski gorzowskiego sądu rejonowego Doroty Bobrowicz. Podpisywała ona listy poparcia do nowej KRS.

Dziennikarz oko.press Mariusz Jałoszewski ustalił również, że stanowisko straci prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Anna Kuśnierz-Milczarek, która wcześniej była prezes tutejszego sądu rejonowego. Podpisywała listy poparcia do nowej KRS, zgłosiła też do tego organu Dudzicza. Jej mąż, adwokat Jacek Milczarek, dostał nominację od neo-KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego.



Stanowisko traci też wiceprezeska gorzowskiego sądu okręgowego, sędzia Kinga Wochna i prezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie Ewa Kuś-Wasilewska. Teraz zgodę na ich odwołanie musi dać Kolegium gorzowskiego sądu okręgowego. Do tego czasu wszyscy odwoływani są zawieszeni. O ich odwołanie apelowali do ministra Bodnara gorzowscy sędziowie.

Jak podaje oko.press, zgodę kolegium sądu minister ma już na odwołanie obecnego członka nowej KRS, Marka Jaskulskiego. W każdej chwili może odwołać go z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce.