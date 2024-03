Nie jest prawdą, że pozew został wniesiony w listopadzie zeszłego roku. Pozew wniosłam pod koniec 2021 r., kiedy to zbliżał się termin przedawnienia należności za rok 2018. Sprawa jednak została przekazana do wydziału pracy, a następnie wróciła do wydziału cywilnego, co skutkowało zmianą sygnatury akt. Nastąpił też zwrot pozwu, ale na skutek prawidłowego usunięcia rzekomego braku formalnego pisma, zwrot ten został anulowany, co przywróciło pierwotną datę wniesienia pozwu - grudzień 2021 r. Wcześniej liczyłam na ugodowe załatwienie sprawy, co jednak nie nastąpiło. Jak każdemu obywatelowi za wykonaną pracę należy mi się wynagrodzenie, którego bezprawnie zostałam pozbawiona.

Pani równoczesnej pracy w Sądzie Najwyższym i KSSiP sprzeciwiała się Małgorzata Gersdorf jeszcze jako pierwsza prezes SN. Dlaczego zignorowała wtedy Pani ten sprzeciw?

Uważam, że sprzeciw Małgorzaty Gersdorf był i bezprawny i bezprzedmiotowy. Prezes żadnego sądu nie ma uprawnienia do wyrażania sprzeciwu co do powołania sędziego do pełnienia określonej funkcji bądź powierzenia wykonywania określonych zadań na podstawie przepisów szczególnych. Do takich unormowań zaliczyć należy powoływanie sędziów np. do państwowych komisji egzaminacyjnych, czy też właśnie do pełnienia funkcji dyrektora KSSiP. Przepisy o KSSiP stanowią, że: dyrektorem KSSiP może być sędzia, nie precyzując, którego sądu, a w przypadku powołania sędziego na stanowisko dyrektora KSSiP takiego sędziego deleguje do KSSiP właśnie Minister Sprawiedliwości.