Pani prezes nie ukrywa swojej długoletniej przyjaźni z prezydentem, ponieważ byłoby to przejawem hipokryzji. Bo, czy ze względu na pełnienie ważnej funkcji publicznej należy zrywać osobiste relacje? Uważam, że nie. Prezes Manowskiej zależy na klarowności jej relacji z prezydentem i bardzo poważnie traktuje rozdział jej kontaktów służbowych i prywatnych. Jakiekolwiek sugestie by uczyniła coś, co łączyłoby te sfery są przez nią kategorycznie ucinane i to w mało przyjemny sposób.

Czy SN jest dobrze zarządzany? Niektórzy sędziowie bardzo krytycznie oceniają sposób zarządzania SN przez prezes Manowską?

Oceny mogą być różne, ale fakty są inne. Obecna I prezes po objęciu urzędu musiała doprowadzić do zgodnego z prawem funkcjonowania SN we wszystkich obszarach. Biorąc pod uwagę tylko prawo pracy, to w sądzie nie funkcjonowały procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne, nie było określonych zasad naboru na wolne stanowiska. Urzędnicy byli zatrudniani po uważaniu. Dochodziło do sytuacji, w których nawet trzy pokolenia jednej rodziny zatrudniano w SN. Z pracownikami nie były zawierane normalne umowy o pracę, a dysproporcje w wynagrodzeniach osób zajmujących to samo stanowisko były ogromne. To się w radykalny sposób zmieniło w 2020 r. i teraz SN jest o niebo lepiej zarządzany niż wcześniej.

Konflikt w SN narasta? Widzimy przepychanki przedstawicieli tego sądu zarówno w mediach jak i w orzecznictwie. Czy widzi pan szansę na rozwiązanie tej sytuacji?

Sprawa jest bardzo prosta. Sędziowie, którzy kwestionują powołania innych sędziów powinni przestać to robić. Mają wszystkie środki potrzebne do szybkiego zakończenia sporu. Chociaż jednak jest to bardzo proste, to jednocześnie jest to bardzo nierealne.