Awans dla Michała Lasoty, będzie szefem sędziów, których oskarżał

Michał Lasota od czerwca 2022 r. był prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie. Jak informuje OKO.press, awans otrzymał w ostatnich dniach i już zaczął pełnić nową funkcję. Od niedawna jest też sędzią tego sądu z nominacji neo-KRS – był jedynym kandydatem, a prezydent go powołał drugiego dnia po wyborach. Za pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego wydziału dostanie dodatkowe wynagrodzenie.

Prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest Piotr Schab, główny rzecznik dyscyplinarny sędziów. Do niedawna jego zastępcą do spraw karnych był w tym sądzie drugi z zastępców rzecznika Przemysław Radzik. Jednak wiosną 2023 r. między prezesem a wiceprezesem doszło do kłótni i Radzik przeniósł się do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, gdzie też jest wiceprezesem.

Po awansie do stołecznego Sądu Apelacyjnego został przełożonym sędziów, których sam wcześniej ścigał jako rzecznik dyscyplinarny za wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE. Chodzi o Marzannę Piekarską-Drążek, Ewę Gregajtys, Ewę Leszczyńską-Furtak, Dorotę Tyrałę i Annę Kalbarczyk.