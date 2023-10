Prof. Marek Safjan: Naprawa sądów musi być szybka, nie może być niepewności

Nie chciał jednak odpowiedzieć, co zrobić z ewentualnym wetem prezydenta do ustaw naprawczych.

"Tu wkraczamy w politykę, o której nie mogę się wypowiadać. Moją ideą jest wskazanie na konsekwencje wynikające przede wszystkim z orzecznictwa TSUE, w tym zadania dla sędziów związane z przeprowadzeniem na przykład testów na niezależność sędziowską. Przypomnę też uchwałę pełnego składu SN ze stycznia 2020 roku, z której wynikają podobne wnioski. Obowiązek stosowania orzeczeń TSUE ciąży na wszystkich organach państwa, nie tylko na sądach. Nie ma tu miejsca na swobodną decyzję, czy uznawać te orzeczenia, czy też nie." - zaznaczył.

Status sędziów do szybkiej weryfikacji

Prof. Safjan odpowiedział także na pytanie, co zrobić z neo-sędziami, także w SN.

"Musi nastąpić odnowienie i weryfikacja procedur przeprowadzonych przez KRS, co pozwoli na potwierdzenie tych nominacji lub uznanie, że do nich nie doszło. Jest zbyt wiele wątpliwości i niepewności co do statusu sędziów powołanych w ostatnich latach. Musi stać się to szybko, z udziałem środowisk sędziowskich. Nie może być stanu niepewności i wahania.

Jest zbyt wiele poczucia niesprawiedliwości i krzywdy tych sędziów, którzy zachowali niezależną postawę i nie startowali w dotychczasowych konkursach. Nie można tego zostawić tak, jakby nic się nie stało. W przeciwnym razie brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości będzie się stale utrzymywał." - uważa Profesor.

Polscy sędziowie zdali egzamin

Sędzia TSUE pochwalił polskich sędziów za postawę wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości przeforsowanych przez rządy PiS.