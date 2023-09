Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Sprawiedliwości podwyżki wynagrodzeń zostały "całkowicie zamrożone" w okresie 2010-2015, kiedy u władzy była koalicja PO-PSL. Jednocześnie wskazano, że od 2015 roku średnie miesięczne wynagrodzenie urzędników wymiaru sprawiedliwości rośnie.

Jak wskazuje Ministerstwo od 2015 roku do 2022 roku średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników sądów (ale bez sędziów, asesorów oraz referendarzy) wzrosło ze wszystkimi składnikami średnio o około 67 proc., czyli o 2756 zł, z poziomu 4 123 zł do 6 879 zł. Podwyżka w 2023 roku to 7,8 proc, a ta w projekcie budżetu na 2024 rok wynosi 12,3 proc. To łącznie wynosi 87,1 proc.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku wynagrodzeń dla zatrudnionych w prokuraturze - według danych MS podwyżki w okresie 2010 - 2015 to 0 zł, ale od 2015 do 2022 roku to wzrost o około 56 proc., do kwoty średnio 6 574,87 zł w przypadku urzędników oraz 6 261,56 zł w przypadku asystentów.

Projekt budżetu ustawy budżetowej zakłada wzrost wynagrodzeń o 6,6 proc. dla każdego pracownika.