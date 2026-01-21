Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Marek Domagalski: Zostawmy liczenie głosów wyborcom

Z nieudanego elektronicznego głosowania na lidera Polski 2050 należy wyciągnąć wniosek, że państwo nie powinno się wyręczać elektroniką w wyborach, zwłaszcza ogólnopolskich.

Publikacja: 21.01.2026 05:00

Marek Domagalski: Zostawmy liczenie głosów wyborcom

Marek Domagalski: Zostawmy liczenie głosów wyborcom

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Obywatele mają bowiem prawo kontrolować cały proces, w szczególności liczyć głosy, i – co naturalne – są w stanie sobie z tym poradzić.

Choć w tych partyjnych wyborach brało udział zaledwie kilkuset głosujących, w drugiej turze (prostszej, bo z dwoma kandydatami) e-wyborczy system zablokował się i konieczne było unieważnienie głosowania. Pojawiły się oczywiście spory i spekulacje, co zawiniło: czy zakupiono zbyt wąską moc przerobową tego narzędzia, a może był to atak hakerski, czy też jakiś sabotaż w politycznej walce w tej partii lub wokół niej.

Czytaj więcej

Polska 2050 uchroni nas przed głosowaniem przez internet?
Komentarze
Estera Flieger: Nie każdy bohater nosi pelerynę. Polska 2050 ratuje nas przed internetowymi wyborami

Ta wyborcza wpadka przypomniała to, co powinniśmy wiedzieć od dawna: że internet i poczta elektroniczna nierzadko się wyłączają z różnych przyczyn. Nie brakuje też w ostatnich latach politycznej walki wokół samego liczenia głosów. Przypomnę lansowaną – nie tylko przez polityków – po ostatnich wyborach prezydenckich teorię o rzekomych „anomaliach wyborczych”, które miały dowodzić, że ogłoszone wyniki komisji, z PKW na czele, nie oddawały realnego wyniku głosowania, co jednak postępowanie sądowe wykluczyło.

Równolegle podważano jednak umocowanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego do orzekania w sprawie ważności wyborów prezydenta Karola Nawrockiego. I co zadecydowało? Liczenie – krok po kroku – konkretnych kart do głosowania.

Reklama
Reklama

Czy e-głosowanie w powszechnych wyborach byłoby bezpieczne?

Nie pomniejszając wpadki tej partii, należącej przecież do koalicji rządowej, powinna być ona lekcją dla całej sfery politycznej w Polsce, a zwłaszcza dla obywateli – wyborców. To bowiem oni są źródłem władzy w demokratycznym państwie i sprawują nad nią kontrolę. Nie mogą być więc pozbawieni realnego udziału w jej wyłanianiu, ale także w kontroli wyborów: począwszy od ich finansowania przez wyłanianie kandydatów do władz i równe szanse w kampanii wyborczej aż po liczenie głosów. Najlepiej, jeśli sami obywatele będą głosować w sprawdzonej i jasnej dla każdego formie, bez trudnych i nieczytelnych dla wielu elektronicznych pośredników, nad którymi nawet organizatorzy wyborów mogą stracić kontrolę.

Usprawnienie czy obniżenie kosztów wyborów nie może nawet narażać ich wiarygodności, bo to ona stanowi sedno demokracji.

Czytaj więcej

Wojciech Hermeliński: Dlaczego Karolowi Nawrockiemu nie spodobała się zmiana kodeksu wyborczego?
Rzecz o prawie
Wojciech Hermeliński: Dlaczego Karolowi Nawrockiemu nie spodobała się zmiana kodeksu wyborczego?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Polityka Wybory Publicystyka Rzecz o prawie prawo wyborcze
Internet pełen nagości - czas na ochronę prawną
Rzecz o prawie
Laura Błaszczak: Internet pełen nagości - czas na ochronę prawną
Od wielu tygodni razem z sędzią Igorem Tuleyą podróżujemy z naszą książką „Mogłem milczeć” po kraju.
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Podróżując po kraju
Domyślne powierzenie opieki matce nie jest rozwiązaniem neutralnym dla dziecka. Jest wyborem, który
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Wyjdźmy poza matkocentryzm
Rozpatrywanie spraw ZUS przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzi do poważnych problemów s
Rzecz o prawie
Michał Długosz: Systemowy paradoks – administracja pod kontrolą cywilną
Ewa Łętowska: Kolejny raz o konstytucji, związkach osób jednej płcI i wyroku TSUE
Rzecz o prawie
Ewa Łętowska: Kolejny raz o konstytucji, związkach jednopłciowych i wyroku TSUE
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama