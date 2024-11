Robert Damski: Komorniku, radź sobie sam

Co właściwie oznacza określenie „komornik sądowy przy sądzie rejonowym”? Wbrew pozorom i dość powszechnemu przekonaniu, nie oznacza to, że komornik jest pracownikiem etatowym sądu i pobiera z tego tytułu jakieś wynagrodzenie. Oznacza to natomiast, że podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa, a jak tłumaczy autor komentarza do ustawy o komornikach sądowych (a i współautor samej ustawy), z dniem złożenia ślubowania komornik nie tylko uzyskuje prawo wykonywania czynności – w istocie prawo występowania w imieniu państwa, lecz także z tym dniem „nawiązuje się stosunek podległości służbowej komornika wobec prezesa właściwego sądu rejonowego”.