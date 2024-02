Firmy tęsknią za szybką ścieżką dla informatyka z zagranicy. Apel do rządu Tuska

– Zawieszenie Poland.Business Harbour, i to z dnia na dzień, bez wcześniejszych uzgodnień z branżą IT, było bolesnym ciosem dla naszych firm. Odebrało nam możliwość przygotowania się na ten scenariusz – podkreśla Marcelina Chojnacka, dyrektor zarządzająca SoDA, Organizacji Pracodawców Usług IT, która zrzesza niemal 200 spółek programistycznych. I kończy już prace nad apelem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Organizacja chce spróbować przekonać MSZ do wznowienia zawieszonego pod koniec stycznia br. programu pokazując korzyści, jakie przyniósł on branży IT. W tym największym firmom członkowskim SoDA, które w ramach Poland.Business Harbour (PBH) pozyskały prawie 5000 pracowników z zagranicy. Po specjalistów IT z innych państw, w tym z Białorusi, Ukrainy czy Indii, sięgały też mniejsze spółki, co widać to po statystykach programu.

Skorzystało ponad 800 firm

Poland.Business Harbour, który rząd PiS uruchomił jesienią 2020 r., by zachęcić do przeprowadzki nad Wisłę firmy technologiczne i specjalistów z Białorusi, z czasem został rozszerzony na cały świat. Według danych, które „Rzeczpospolita” uzyskała z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (koordynowała program i była operatorem jego ścieżki biznesowej), agencja przekazała do MSZ ponad 80 tys. wniosków o relokację pracowników firm IT oraz ich rodzin.

- Program był bardzo dobrze oceniany nie tylko przez jego uczestników, ale także organizacje zrzeszające branże IT w Polsce, w tym SoDA — zaznacza biuro prasowe PAiH, która w ramach ścieżki biznesowej agencja obsłużyła ponad 800 firm z branży IT pomagając im m.in. znaleźć odpowiednią lokalizację do rozwoju biznesu w Polsce