Powstają miliony nowych zielonych miejsc pracy. Nie tylko związane z OZE

Podjęte na niedawnym szczycie grupy G20 w New Delhi zobowiązanie o potrojeniu mocy energetyki odnawialnej do 2030 r. może jeszcze przyspieszyć rozwój zielonego rynku pracy. Tak ocenia Francesco La Camera, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), która we wspólnym raporcie z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) zwraca uwagę na dynamiczny wzrost zatrudnienia związanego z rozwojem OZE. W zeszłym roku energetyka odnawialna miała już na świecie 13,7 mln pracowników, o milion więcej niż rok wcześniej i prawie dwukrotnie więcej niż przed dekadą.

Reklama

Zdaniem autorów raportu ten szybki wzrost miejsc pracy to efekt rosnących inwestycji w OZE, które obejmują coraz więcej państw. Liderem pozostają Chiny z 41-proc. udziałem w globalnym zatrudnieniu w energetyce odnawialnej. Wśród branż globalnym liderem wielkości zatrudnienia jest energetyka słoneczna (4,9 mln pracowników). Na tym nie koniec, bo – według prognoz ILO – do 2030 r. liczba zielonych miejsc pracy (nie tylko tych związanych z rozwojem OZE, ale także ze zrównoważonym rolnictwem czy gospodarką odpadami) zwiększy się na świecie o 24 mln.

Na rosnące zapotrzebowanie na zielone talenty – czyli pracowników z umiejętnościami potrzebnymi w gospodarce przestawiającej się na zrównoważony, zielony rozwój – zwraca też uwagę tegoroczny raport portalu LinkdedIn. Według niego liczba ofert pracy wymagających co najmniej jednej z zielonych umiejętności (np. tych związanych z raportowaniem, pomiarem śladu węglowego, edukacją ESG) była w I kwartale tego roku o ponad 15 proc. większa niż rok wcześniej, a ich udział w łącznej liczbie dostępnych na LinkedIn ogłoszeń wzrósł o ponad 22 proc. Znacznie wolniej (o 12,3 proc.) zwiększał się natomiast odsetek kandydatów z takimi umiejętnościami, którzy mają o 30 proc. większe szanse na zatrudnienie niż pozostali.

Z danych LinkedIn wynika, że w krajach UE w ostatnich latach najszybciej rósł popyt na takie umiejętności jak planowanie działań klimatycznych, zrównoważona edukacja, rachunkowość związana z emisjami CO2, zrównoważony rozwój firm, raportowanie ESG czy zarządzanie ekosystemem. Raport zwraca też uwagę na zielone zmiany zachodzące w wielu znanych od lat zawodach. Przypomina, że w ostatnich latach (2015–2022) zmieniła się prawie jedna czwarta zestawu kompetencji wymaganych na przeciętnym stanowisku pracy, a wśród nowych wymagań pojawiają się często te związane z zieloną transformacją gospodarki i firm.

LinkedIn nie podaje danych dla Polski, ale jak prognozuje tegoroczny raport Konfederacji Lewiatan „Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 r.”, w tej dekadzie może powstać nad Wisłą ok. 300 tys. nowych zielonych miejsc pracy m.in. w energetyce odnawialnej i w sektorze elektromobilności.