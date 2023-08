Na parkiecie giełdy zbożowej hula wiatr. Nikt tam nie sprzedaje

Polityczna decyzja

Brokerzy mają o GRR dość prostą opinię: powstał tylko i wyłącznie z przyczyn czysto politycznych. Zgadzają się z nimi analitycy domów maklerskich. – Rynek doskonale działa sam w sobie, bo to jest handel między ludźmi, wspomaganie tego skupami interwencyjnymi, dopłatami, powoduje zawirowania – mówią nieoficjalnie.

Oficjalnie słyszymy o braku oczekiwań, jeśli chodzi o plany podbicia rynku rolnego. – Sukces TGE jako spółki i znacząca część ich przychodów wynikały z regulacji, która przymuszała uczestników rynku do pewnych działań na giełdzie, chodzi np. o obligo gazowe czy energetyczne. Gdybyśmy założyli, że ktoś wprowadzi obowiązek handlu zbożem na giełdzie, może byłoby większe zainteresowanie transakcjami, ale to nie miało miejsca, bo nie ma powodów do zmuszania rolników do handlu na giełdzie – mówi Łukasz Jańczak, zastępca dyrektora departamentu analiz, Erste Securities Polska.

Dziś temat giełdy wzbudza wesołość lub niechęć. W czasie uruchamiania Giełdowego Rynku Rolnego wszyscy jego twórcy chętnie rozmawiali, dziś konsekwentnie milczą. Nawet zaangażowane w GRR domy maklerskie BOŚ, PGE i Noble Securites odmawiają komentarza. Na nasze pytania nie odpowiedziała Izba Zbożowa ani inni producenci rolni. – Jeśli nie ma potrzeby kreowania rynku, to on nie będzie działał – mówi nieoficjalnie ekspert jednego z domów maklerskich i przyznaje, że klienci nie są nim zainteresowali.

Na uruchomienie pilotażowego handlu zbożem w 2020 r. Towarowa Giełda Energii dostała 6,3 mln zł. Dziś na pytanie o koszty funkcjonowania Giełdowego Rynku Rolnego TGE zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Mimo braku transakcji Giełdowy Rynek Rolny trwa, a w TGE działa biuro rynku rolnego, komórka zajmująca się obsługą... handlu zbożem. Ale jak się okazuje, na tym nie koniec.

– Obecnie planowane jest uruchomienie rynku terminowego – przekazała nam Nina Vincenz-Krajewska, rzecznik prasowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.