Dlaczego to premier powinien być adresatem lewicowych postulatów? Bo nie należy wiązać być może przyszłego prezydenta kwitami, które się na niego ma. A to Donald Tusk – jako premier – ma narzędzia, by przekonać niechętnych koalicjantów z PSL i Trzeciej Drogi do poparcia w Sejmie tego co trzeba. Poza tym... pojawia się pogląd, że w Polsce nie ma legalizacji aborcji i związków partnerskich, dlatego że to lider PO tego nie chce. Bo jednak warto zauważyć, że mimo całej retoryki na biurko Andrzeja Dudy nie wpłynęła dotąd ani ustawa o związkach partnerskich, ani ustawa aborcyjna, więc nawet nie dostał okazji, by ich nie podpisać.

Projekt zmiany kodeksu karnego przewidujący częściową dekryminalizację przerywania ciąży ugrzązł w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, gdzie trafił w listopadzie 2024 roku. Podobnie zaległy tam projekty Lewicy i KO legalizujące aborcję do 12. tygodnia. A także projekt przewidujący referendum. Dla odmiany projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, na który naprawdę czeka wielu ludzi, nawet jeszcze nie trafił do Sejmu. Tkwi w Stałym Komitecie Rady Ministrów i ma trafić pod obrady rządu w II kwartale 2025 roku. Nie przyjmując wciąż tej ustawy, rząd łamie art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka, czyli prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. Wykazał to wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z grudnia 2023 roku w sprawie sytuacji par jednopłciowych w Polsce.

Czy płacić za głosy na Rafała Trzaskowskiego

Donaldowi Tuskowi może się w pierwszej chwili wydawać, że po co ma płacić za coś, co Rafał Trzaskowski może mieć za darmo. Nie do końca. Jednak warto sobie uzmysłowić, że ponad półtora roku rządów koalicji, ale też niektóre poglądy, które w kampanii głosi Rafał Trzaskowski, bardzo negatywnie zaskoczyły osoby o lewicowym światopoglądzie. Nie jest tak, że łatwo im przyjdzie oddać głos na Trzaskowskiego. Wielu rozczarowanych wyborców lewicowych jest na granicy decyzji o niegłosowaniu.

Jeśli Donald Tusk poprze na piśmie kilka ważnych lewicowych postulatów, to ten oddany głos na Rafała Trzaskowskiego będzie rzadziej wracał czkawką.