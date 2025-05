Adam Bielan mówił w Radiu Zet, że Rafał Trzaskowski jest bardziej lewicowym politykiem niż były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zgadza się pani z taką oceną?

Wydaje mi się, że te łatki, którymi polska scena polityczna się w ostatnich latach żyła, wyczerpują się. W tej kampanii wielokrotnie podkreślaliśmy, że to, co jest naszym celem, to jest budowa siły prospołecznej. Nasz program nie wyklucza. Naszym programem jest Polska, która jest silnym państwem, które inwestuje, rozwija się, ale również włącza. Państwo, które dba o miliony pracowników, o mniejszości, o tych, którzy dzisiaj są ofiarami dyskryminacji i buduje swoją przyszłość i swój rozwój bez krzywdy ludzi. Tak rozumiemy nasze miejsce w polityce.

Trudno mi powiedzieć, co Adam Bielan rozumie przez lewicowość. To, co mogę powiedzieć na pewno, to że Rafał Trzaskowski nie jest politykiem prospołecznym. To jest polityk formacji liberalnej, który wielokrotnie pokazywał w działaniach swoich i swojego środowiska, że nie jest to polityka, która zmierza do poprawienia sytuacji pracującej większości. To jest polityka w interesie milionerów, w interesie lobbystów, deweloperów. Obecny rząd uchwalił budżet, w którym brakuje 20 miliardów złotych na ochronę zdrowia. To jest rząd, który bardzo niedawno próbował zmniejszyć budżet NFZ-u o kolejne 6 miliardów złotych, zrobić kosztem pacjentów prezent dla najbogatszych. My nie pozwolimy na prywatyzację ochrony zdrowia. Nie słyszałam sprzeciwu w tej sprawie z ust Rafała Trzaskowskiego. Nie słyszałam informacji o tym, że będzie walczył, by publiczna ochrona zdrowia nie została zagłodzona. I to jest dla mnie bardzo wielka obawa względem osoby, która startuje w wyborach prezydenckich, a nie czy przyklejono mu łatkę lewicy czy prawicy. Teraz Rafał Trzaskowski zdaje się apelować do Adriana Zandberga i Partii Razem w sprawie mieszkalnictwa. Ale tego samego dnia, kiedy Rafał Trzaskowski deklaruje, że ma z nami wiele wspólnego w tej sprawie, słyszymy zapowiedzi ministra Krzysztofa Paszyka i premiera Donalda Tuska, że będą dopłaty do kredytów. Nie ma miejsca w odpowiedzialnej polityce mieszkaniowej państwa na dalsze dopłacanie deweloperom, które prowadzi do wzrostu cen. To jest całkowite zaprzeczenie polityki mieszkaniowej, o którą walczy Partia Razem.

Rafała Trzaskowskiego z waszej perspektywy obciążają wiec liberalne grzechy. Może więc Karol Nawrocki jest bardziej prospołecznym kandydatem? Prezes IPN mówi np. że jest gwarantem wszystkich świadczeń socjalnych.

Mam wrażenie, że Karol Nawrocki mówi dokładnie to, o czego potwierdzenie go zapytają.

Na zasadzie: „Jakie ma pan poglądy?”, „Wszystkie”?

Tak. Karol Nawrocki odpowiada trochę na zasadzie „popieram podatek antyspekulacyjny, ale wpisanie zakazu podatku antyspekulacyjnego do Konstytucji też jest spoko”. To nie jest wiarygodny kandydat na prezydenta. Na pewno nie jest to też osoba, która gwarantuje zachowanie rozwiązań prospołecznych. Wszyscy widzieliśmy, jak wdzięczy się do Sławomira Mentzena.

Jeżeli Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki chcieliby przekonać naszych wyborców i wyborczynie do tego, żeby oddali na nich głos, to największym wyzwaniem, jakie przed nimi stoi, jest pokazać się jako wiarygodna osoba. Młodzi ludzie mają dość wyboru pomiędzy PiS -em a Platformą. Konsekwencja jest taka, że niestety wybierają przez to często skrajną prawicę. Na szczęście pojawiła się w tych wyborach partia Razem i jej lider Adrian Zandberg. Jeśli kandydaci przez półtora tygodnia, a trzeba przyznać, że czasu jest niewiele, nie pokażą młodym ludziom, że są chociaż trochę wiarygodni, to głosu młodych, głosu zawiedzionych po prostu nie dostaną. Skończyły się czasy obietnic bez pokrycia, skończyły się czasy wzajemnego straszenia PiS-em i PO. Zmierzch POPiS-u rozpoczął się osiemnastego maja i mam nadzieję, że zakończy się w 2027 roku. Natomiast teraz jest ten ostatni test przed politykami wywodzącymi się z duopolu. Niech pokażą czy potrafią przemówić do młodych osób, do wyborców niezdecydowanych.