To nie jest kraj dla lewicy. Od 1989 roku ziemię, na której sadzić mogłaby lewica, posypuje się solą. Zaczynając od tego, że z historii Solidarności wygumkowano socjalne postulaty, a kończąc na – przerywanym dziś – zmilczeniu społecznych konsekwencji transformacji lub tłumaczeniu błędów brakiem zaradności pracowników i pracowniczek likwidowanych zakładów i PGR-ów. Promowany był wyścig szczurów, amerykański sen po polsku, kult harówki, stąd też m.in. brak czułości na problemy mieszkaniowe („Nie załatwiłeś sobie, to nie masz”) czy narzekanie na to, że młodzi nie chcą pracować 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, co nazywa się „postawą roszczeniową”.

Co pozostaje lewicy

Lewica bez wątpienia popełnia większe i mniejsze błędy. Ale nie mam zielonego pojęcia, co ma robić. Wiem za to coś innego: już dawno przestałam denerwować się na pogodę, nie mam przecież na nią żadnego wpływu i nie mogę jej zmienić. Może więc nie pozostaje nic innego, jak przestać „płakać pięścią w stół” i frustrować się wynikiem lewicy, a tym samym przyjąć, że ani nie będzie mieć lepszego wyniku, ani nigdy nie będzie tu rządzić, a przynajmniej nie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.